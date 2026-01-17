ABORDAN APORTES DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD LOCAL

Con el objetivo de fortalecer el rol de los municipios en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas y su articulación con las políticas de seguridad local, SENDA realizó el seminario “Gestión territorial de la prevención del consumo de drogas y su contribución a las políticas de seguridad local”, instancia que reunió a autoridades, equipos municipales y especialistas en políticas públicas.

El encuentro abordó los desafíos de la gestión municipal desde una mirada territorial e intersectorial, destacando la prevención temprana y el trabajo con niñez, adolescencia y juventud como factores clave para la seguridad. En ese marco, se expusieron antecedentes que muestran avances, pero también brechas persistentes: un 22% de estudiantes declara consumo de alcohol en el último mes y un 19% reconoce consumo de cannabis en el último año, mientras que el consumo diario de tabaco se mantiene en torno al 1%, uno de los niveles más bajos registrados.

En este contexto, se relevó el rol estratégico de los gobiernos locales. Las oficinas comunales SENDA Previene pasaron de 230 en 2022 a 245 en 2026, un crecimiento cercano al 7%, ampliando la capacidad municipal para implementar acciones preventivas en todo el país. La jornada fue inaugurada por la directora de SENDA, Natalia Riffo, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Durante el seminario, la subsecretaria Leitao subrayó que la prevención es un pilar estructural de la seguridad y que no existe seguridad sostenible sin intervención temprana, especialmente cuando se trata de consumo de alcohol y drogas y trayectorias de riesgo en niños, niñas y jóvenes. En la misma línea, la directora de SENDA enfatizó que la prevención actúa antes del daño, protege trayectorias de vida y fortalece los vínculos sociales que sostienen la convivencia.

La jornada incluyó exposiciones técnicas sobre el territorio como eje de la prevención y la seguridad, así como bloques dedicados a la intervención integral en infancia, adolescencia y juventud, con la participación de representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Niñez, la CEPAL y equipos municipales. El encuentro concluyó con un panel de experiencias territoriales, donde alcaldes y equipos locales compartieron aprendizajes sobre implementación, coordinación intersectorial y gobernanza en materia de prevención y seguridad.