17 de enero de 2026

ABORDAN APORTES DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD LOCAL

​Seminario convocado por SENDA analizó los desafíos de la gestión municipal, poniendo énfasis en la prevención temprana y el trabajo con niñez, adolescencia y juventud como ejes estratégicos para la seguridad y el desarrollo local.

Seminario SENDA (5)

Con el objetivo de fortalecer el rol de los municipios en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas y su articulación con las políticas de seguridad local, SENDA realizó el seminario “Gestión territorial de la prevención del consumo de drogas y su contribución a las políticas de seguridad local”, instancia que reunió a autoridades, equipos municipales y especialistas en políticas públicas.

El encuentro abordó los desafíos de la gestión municipal desde una mirada territorial e intersectorial, destacando la prevención temprana y el trabajo con niñez, adolescencia y juventud como factores clave para la seguridad. En ese marco, se expusieron antecedentes que muestran avances, pero también brechas persistentes: un 22% de estudiantes declara consumo de alcohol en el último mes y un 19% reconoce consumo de cannabis en el último año, mientras que el consumo diario de tabaco se mantiene en torno al 1%, uno de los niveles más bajos registrados.

En este contexto, se relevó el rol estratégico de los gobiernos locales. Las oficinas comunales SENDA Previene pasaron de 230 en 2022 a 245 en 2026, un crecimiento cercano al 7%, ampliando la capacidad municipal para implementar acciones preventivas en todo el país. La jornada fue inaugurada por la directora de SENDA, Natalia Riffo, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Durante el seminario, la subsecretaria Leitao subrayó que la prevención es un pilar estructural de la seguridad y que no existe seguridad sostenible sin intervención temprana, especialmente cuando se trata de consumo de alcohol y drogas y trayectorias de riesgo en niños, niñas y jóvenes. En la misma línea, la directora de SENDA enfatizó que la prevención actúa antes del daño, protege trayectorias de vida y fortalece los vínculos sociales que sostienen la convivencia.

La jornada incluyó exposiciones técnicas sobre el territorio como eje de la prevención y la seguridad, así como bloques dedicados a la intervención integral en infancia, adolescencia y juventud, con la participación de representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Niñez, la CEPAL y equipos municipales. El encuentro concluyó con un panel de experiencias territoriales, donde alcaldes y equipos locales compartieron aprendizajes sobre implementación, coordinación intersectorial y gobernanza en materia de prevención y seguridad.


EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS

GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Seminario SENDA (5)

ABORDAN APORTES DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD LOCAL

andromimica

SEREMI ANDRO MIMICA INFORMA DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN MAGALLANES, OBRAS VIALES EN NATALES Y "MIL AVANCES" DEL GOBIERNO

torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE