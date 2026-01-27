Punta Arenas,
27 de enero de 2026

ENCUESTA NACIONAL, HABLEMOS DE TODO Y COMUNIDAD JOVEN MARCAN AGENDA DE INJUV MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional de INJUV Magallanes, Carla Cifuentes Vladilo, conversó con la ciudadanía sobre las principales iniciativas que la institución impulsa en la región, orientadas al bienestar integral, la prevención y la participación activa de las juventudes.

Durante la instancia, se abordó el programa Hablemos de Todo (HDT), una estrategia de INJUV enfocada en el acompañamiento integral de jóvenes, que entrega información confiable basada en evidencia sobre salud mental, afectividad, sexualidad, consumo de sustancias y otras temáticas relevantes. El programa contempla atención psicosocial inicial, gratuita y confidencial, además de talleres y actividades desarrolladas en liceos, universidades y organizaciones juveniles, promoviendo el autocuidado y la toma de decisiones informadas desde un enfoque preventivo, promocional, inclusivo y con perspectiva de derechos.

Asimismo, se dio a conocer Comunidad Joven INJUV, un club de descuentos y beneficios dirigido a jóvenes entre 15 y 29 años, que funciona de manera 100% digital. Esta iniciativa se estructura en cuatro ejes principales: educación, recreación, emprendimiento y salud y bienestar, buscando ampliar el acceso a oportunidades y beneficios en distintos ámbitos de la vida cotidiana juvenil.

En el ámbito intersectorial, se destacó la firma de un acuerdo operativo entre INJUV Magallanes y SernamEG Magallanes, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo conjunto en prevención de las violencias de género, promoción de la equidad, liderazgo juvenil y participación comunitaria. Este convenio refuerza el compromiso institucional de articular acciones coordinadas que acerquen oportunidades de desarrollo integral a las y los jóvenes de la región.

También se relevó la participación de INJUV en acciones preventivas impulsadas por SENDA Magallanes, como la campaña de verano Cuidarse siempre está de moda, que incluyó recorridos nocturnos preventivos por pubs de Punta Arenas. Esta iniciativa busca promover estilos de vida saludables, el autocuidado y el rol del acompañamiento adulto, especialmente en contextos recreativos.

Finalmente, se dieron a conocer los resultados regionales de la 11ª Encuesta Nacional de Juventudes 2025, la cual consideró una muestra de 404 casos en Magallanes, representando a 36.362 jóvenes, equivalentes al 0,9% del total nacional. Entre los principales hallazgos, destaca que el 86,9% de las y los jóvenes se declara satisfecho con su vida en general, cifra superior al promedio nacional, y que el 70,7% participa activamente en organizaciones sociales. En materia de educación y trabajo, un 31,9% cuenta con educación superior profesional completa o incompleta, mientras que un 6,5% no estudia ni trabaja, porcentaje menor al promedio país.

En cuanto a salud y condiciones de vida, un 10,6% presenta sintomatología ansiosa y/o depresiva severa, y un 12,0% manifiesta angustia emocional frente al cambio climático. Además, un 34,3% declara haber sido víctima de violencia física y un 44,8% de violencia psicológica, evidenciando desafíos relevantes en materia de bienestar y protección.

Los resultados de la encuesta permiten evidenciar altos niveles de satisfacción vital y participación social en la región, junto con importantes retos en salud mental, violencia y condiciones laborales, constituyéndose en una herramienta clave para el diseño de políticas públicas y programas que respondan a las necesidades reales de las juventudes de Magallanes.


"HAY QUE DESDRAMATIZAR ESTA SITUACIÓN": DIRECTOR DE H2V MAGALLANES PIDE CALMA FRENTE AL ESCENARIO INTERNACIONAL DEL HIDRÓGENO VERDE

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

Estanques agua fresca

EN PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUNTA ARENAS ARRANCA LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ENCUESTA NACIONAL, HABLEMOS DE TODO Y COMUNIDAD JOVEN MARCAN AGENDA DE INJUV MAGALLANES

PUNTA ARENAS FORTALECE EL TENIS LOCAL CON CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA ENTRENADORES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

TALLERES DE PREVENCION MAREA ROJA

SEREMI DE SALUD MAGALLANES REALIZA POSITIVO BALANCE DE TALLERES EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN DE MAREA ROJA 2025

