ENCUESTA NACIONAL, HABLEMOS DE TODO Y COMUNIDAD JOVEN MARCAN AGENDA DE INJUV MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional de INJUV Magallanes, Carla Cifuentes Vladilo, conversó con la ciudadanía sobre las principales iniciativas que la institución impulsa en la región, orientadas al bienestar integral, la prevención y la participación activa de las juventudes.

Durante la instancia, se abordó el programa Hablemos de Todo (HDT), una estrategia de INJUV enfocada en el acompañamiento integral de jóvenes, que entrega información confiable basada en evidencia sobre salud mental, afectividad, sexualidad, consumo de sustancias y otras temáticas relevantes. El programa contempla atención psicosocial inicial, gratuita y confidencial, además de talleres y actividades desarrolladas en liceos, universidades y organizaciones juveniles, promoviendo el autocuidado y la toma de decisiones informadas desde un enfoque preventivo, promocional, inclusivo y con perspectiva de derechos.

Asimismo, se dio a conocer Comunidad Joven INJUV, un club de descuentos y beneficios dirigido a jóvenes entre 15 y 29 años, que funciona de manera 100% digital. Esta iniciativa se estructura en cuatro ejes principales: educación, recreación, emprendimiento y salud y bienestar, buscando ampliar el acceso a oportunidades y beneficios en distintos ámbitos de la vida cotidiana juvenil.

En el ámbito intersectorial, se destacó la firma de un acuerdo operativo entre INJUV Magallanes y SernamEG Magallanes, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo conjunto en prevención de las violencias de género, promoción de la equidad, liderazgo juvenil y participación comunitaria. Este convenio refuerza el compromiso institucional de articular acciones coordinadas que acerquen oportunidades de desarrollo integral a las y los jóvenes de la región.

También se relevó la participación de INJUV en acciones preventivas impulsadas por SENDA Magallanes, como la campaña de verano Cuidarse siempre está de moda, que incluyó recorridos nocturnos preventivos por pubs de Punta Arenas. Esta iniciativa busca promover estilos de vida saludables, el autocuidado y el rol del acompañamiento adulto, especialmente en contextos recreativos.

Finalmente, se dieron a conocer los resultados regionales de la 11ª Encuesta Nacional de Juventudes 2025, la cual consideró una muestra de 404 casos en Magallanes, representando a 36.362 jóvenes, equivalentes al 0,9% del total nacional. Entre los principales hallazgos, destaca que el 86,9% de las y los jóvenes se declara satisfecho con su vida en general, cifra superior al promedio nacional, y que el 70,7% participa activamente en organizaciones sociales. En materia de educación y trabajo, un 31,9% cuenta con educación superior profesional completa o incompleta, mientras que un 6,5% no estudia ni trabaja, porcentaje menor al promedio país.

En cuanto a salud y condiciones de vida, un 10,6% presenta sintomatología ansiosa y/o depresiva severa, y un 12,0% manifiesta angustia emocional frente al cambio climático. Además, un 34,3% declara haber sido víctima de violencia física y un 44,8% de violencia psicológica, evidenciando desafíos relevantes en materia de bienestar y protección.

Los resultados de la encuesta permiten evidenciar altos niveles de satisfacción vital y participación social en la región, junto con importantes retos en salud mental, violencia y condiciones laborales, constituyéndose en una herramienta clave para el diseño de políticas públicas y programas que respondan a las necesidades reales de las juventudes de Magallanes.



