FUNDACIÓN LUKSIC Y CAJA LOS ANDES: ABREN POSTULACIONES PARA “IMPULSO SENIOR”, PROGRAMA QUE APOYARÁ A EMPRENDEDORES MAYORES DE 50 AÑOS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Coordinadora de Emprendimiento de Fundación Luksic, Consuelo Pacheco, dio a conocer los detalles de la segunda edición de “Impulso Senior”, convocatoria impulsada junto a Caja Los Andes y dirigida a emprendedores mayores de 50 años.

La iniciativa busca fortalecer negocios liderados por personas con experiencia mediante la entrega de maquinarias semi industriales y herramientas de digitalización. En esta nueva versión, el programa ampliará significativamente su alcance, pasando de 400 a 765 beneficiarios a nivel nacional.

Según datos del último Censo, un porcentaje importante de los chilenos tiene 50 años o más, representando el 31,6% —alrededor de 2,9 millones de trabajadores— de la fuerza laboral y del emprendimiento formal e informal. Este cambio demográfico plantea nuevos desafíos y oportunidades para potenciar a este segmento de la población.

Ante este escenario, Fundación Luksic y Caja Los Andes impulsan esta convocatoria con el objetivo de apoyar a emprendedores con trayectoria que buscan fortalecer o reinventar sus negocios, pero que muchas veces enfrentan brechas de acceso a capital productivo que limitan su crecimiento.

El programa está dirigido a emprendedores mayores de 50 años que cuenten con negocios formalizados en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), ya sea como persona natural o jurídica, y con ventas mensuales superiores a $100.000. Entre los requisitos también se incluye ser chileno o extranjero con residencia definitiva acreditada y domicilio en Chile, ser dueño o socio mayoritario del negocio y registrarse en la plataforma La Brújula del Emprendedor de Fundación Luksic.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el lunes 16 de marzo, a través de un formulario disponible en los sitios web fundacionluksic.cl y cajalosandes.cl. Además, en las redes sociales de ambas entidades se publicará contenido informativo y orientaciones para facilitar el proceso de postulación.



