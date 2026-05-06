TURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO ENERGÉTICO: DESAFÍOS ESTRATÉGICOS PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES

En una reciente emisión del programa Patagonia on tour, se analizaron los pilares del desarrollo económico en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Josian Yaksic Kusanovic, Gerente General de Las Torres, y Davor Vukasovic, Subgerente de Negocios de Gas Licuado, compartieron sus visiones sobre la sostenibilidad y el abastecimiento local. El encuentro, transmitido por Polar Comunicaciones, permitió conocer los desafíos que enfrentan los sectores del turismo y la energía en la zona.

Josian Yaksic Kusanovic destacó la importancia de la conservación ambiental y el legado familiar en la gestión de Las Torres Patagonia, dentro del Parque Nacional Torres del Paine. El ejecutivo subrayó en Patagonia on tour que el enfoque principal es mantener un equilibrio entre la recepción de visitantes y la protección del ecosistema regional. Esta mirada estratégica busca fortalecer la identidad de Magallanes como un destino de clase mundial que respeta su entorno natural único.

Por su parte, Davor Vukasovic abordó la relevancia del gas licuado como un recurso crítico para la conectividad y el bienestar de los habitantes de la provincia. Durante la conversación en Polar Comunicaciones, se detallaron las operaciones logísticas necesarias para garantizar un suministro eficiente en condiciones climáticas adversas. Vukasovic enfatizó que la seguridad energética es un motor fundamental para el crecimiento productivo y la calidad de vida en toda la Región de Magallanes.

La integración de estos sectores productivos resulta vital para el futuro de la economía regional, especialmente en un contexto de transformación global. El programa Patagonia on tour reafirmó su vocación pública al brindar un espacio de diálogo técnico e informativo sobre temas que impactan directamente a la comunidad. Desde la plataforma de Polar Comunicaciones, se continúa visibilizando a los actores clave que lideran proyectos con pertinencia territorial en el extremo sur del país.







