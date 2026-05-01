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1 de mayo de 2026

EXPERIENCIA DE ATACAMA Y MAGALLANES MARCA DIÁLOGO SOBRE TURISMO SOSTENIBLE Y GOBERNANZA EN PUNTA ARENAS

Patagonia on tour

PATAGONIA ON TOUR

El fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo fue el eje central de una nueva edición del programa Patagonia On Tour, emitido por Polar Comunicaciones, donde se abordaron experiencias de articulación territorial entre el norte y el extremo sur de Chile, con foco en la región de Magallanes y su proyección en la industria.

En la instancia participó Roberto Machuca, gestor del Programa Territorial Integrado (PTI) de Corfo en Atacama, quien explicó que este instrumento busca impulsar el desarrollo turístico sostenible mediante la coordinación entre actores públicos, privados y comunidades locales. En conversación con el programa, detalló que uno de los principales desafíos ha sido fortalecer la gobernanza del territorio y mejorar la articulación entre los distintos actores del sector.

Durante Patagonia On Tour, Machuca destacó que el trabajo del PTI se ha centrado en generar condiciones para una experiencia turística más organizada, incluyendo la implementación de herramientas digitales y la promoción de circuitos turísticos integrados. Asimismo, relevó la importancia de avanzar en sostenibilidad, mencionando procesos de certificación internacional y el impulso de iniciativas como la electromovilidad en destinos turísticos.

Otro de los puntos abordados fue la colaboración entre territorios, especialmente el vínculo generado entre Atacama, Rapa Nui y Magallanes. En ese contexto, se valoró el intercambio de experiencias con gremios turísticos de la región, como parte de una estrategia para fortalecer la gestión de destinos y avanzar hacia modelos más profesionales y coordinados.

Desde el programa se destacó que este tipo de instancias permite proyectar el desarrollo turístico de la región de Magallanes, recogiendo aprendizajes de otros territorios del país y consolidando una mirada estratégica que vincula sostenibilidad, innovación y trabajo colaborativo en la industria.



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