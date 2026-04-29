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29 de abril de 2026

DIRIGENTE DE LA CGT EN MAGALLANES ADVIERTE PERIODO BASTANTE COMPLICADO EN PRIMERAS SEMANAS DE GOBIERNO "UN GOBIERNO CONTRATRABAJADOR"

Buenos días región.

cgtmagallanes

Durante la mañana de este miércoles, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Freddy Cárcamo, director de la CGT en Magallanes y presidente del sindicato de trabajadores de Unimarc en la región, abordó diversos temas vinculados al escenario laboral y sindical actual, realizando un balance crítico de las primeras semanas del gobierno.

El dirigente señaló que “estamos en un periodo bastante complicado, fuimos a Puerto Natales a una reunión de sindicato de Unimarc, hacíamos un balance político sindical y estamos en una situación bastante complicada, un gobierno contra trabajador es una visión personal pero muchos lo comparten”. En esa línea, cuestionó algunas medidas impulsadas por la actual administración, indicando que “el gobierno actual quiere poner algunas trabas con el tema de las 42 hrs con el tema del horario de entrada por ejemplo”.

Respecto a la falta de acuerdo entre la CUT y el Ejecutivo en torno al sueldo mínimo, Cárcamo afirmó que “el no llegar a acuerdo entre la CUT y el gobierno se veía venir, a veces nosotros omitimos algunas cosas”, agregando que “el gobierno de Boric fue donde más se avanzó con el tema del sueldo mínimo” y que esto “fue un avance muy grande para los trabajadores de la región”.

En materia de negociación colectiva, el dirigente recalcó las dificultades que enfrenta el mundo sindical, señalando que “era un avance para los trabajadores, el 15% de los trabajadores en Chile está sindicalizado, dirigentes sindicales vendidos, corruptos, es difícil poder negociar colectivamente”, añadiendo que en Magallanes “no hay muchas organizaciones sindicales que negocien colectivamente”.

Finalmente, expresó su preocupación por el avance de la automatización en el mercado laboral, especialmente en áreas como la atención al cliente, donde se observa el reemplazo progresivo de cajeros por sistemas de autoservicio.

Cárcamo también informó que la oficina de la CGT en Punta Arenas se encuentra ubicada en Lautaro Navarro #1330, segundo piso, desde donde continúan desarrollando su labor sindical en la región.



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