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12 de junio de 2026

SIMULACRO REGIONAL PUSO A PRUEBA PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE MORTALIDAD MASIVA DE SALMONES

Ejercicio permitió evaluar la coordinación de los organismos públicos ante una eventual emergencia ambiental en la industria salmonera

simulacroregional

​Este jueves en dependencias de la Gobernación Marítima se llevó a cabo un simulacro regional destinado a evaluar los procedimientos de respuesta frente a un eventual evento de mortalidad masiva de salmones.

 
La actividad, que no se realizaba desde hace más de dos años, tuvo como objetivo poner a prueba los sistemas de coordinación y emergencia existentes, fortaleciendo la capacidad de reacción de las instituciones frente a una contingencia que podría generar impactos tanto en una de las principales actividades económicas de la región como en el ecosistema marino.

 
El ejercicio consideró la simulación de un escenario de mortalidad masiva de salmones, permitiendo que los distintos servicios públicos activaran protocolos, evaluaran procedimientos y coordinaran acciones en un contexto similar al que podría presentarse ante una emergencia real.

 
La jornada fue encabezada por la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías, y el Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Francisco Arias.

 
En la oportunidad, la Delegada Presidencial Regional destacó la importancia de mantener actualizados los protocolos de actuación ante este tipo de eventos. "Debemos estar preparados para responder adecuadamente ante cualquier contingencia medioambiental que pueda afectar nuestro fondo marino", señaló la autoridad.

 
Por su parte, el Gobernador Marítimo de Punta Arenas valoró el compromiso de las instituciones participantes y los aprendizajes obtenidos durante el ejercicio. "Fue un ejercicio muy productivo, que nos dejó importantes enseñanzas y aspectos a mejorar, los que debemos incorporar para futuros ejercicios y, sobre todo, para estar preparados ante una contingencia real de estas características", indicó el Capitán de Navío Litoral, Francisco Arias.

 
La instancia contó con la participación de los organismos públicos vinculados a la gestión de emergencias ambientales y al sector acuícola, fortaleciendo el trabajo coordinado entre instituciones y reafirmando el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente, la seguridad de las operaciones productivas y la preparación ante eventuales contingencias que puedan afectar a la Región de Magallanes.

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