REFUERZAN LLAMADO A LA CIUDADANÍA PARA NORMALIZAR LA OCUPACIÓN DE SUS TERRENOS PARTICULARES

​La ausencia de escrituras de dominio debidamente inscritas en el Conservador de Bienes Raíces sigue siendo una dificultad para muchos magallánicos. Pero la opción de postular al saneamiento de títulos de dominio para la pequeña propiedad raíz particular en el ministerio de Bienes Nacionales sigue abierta y con cambios en la ley que permiten ampliar el número de potenciales beneficiarios.



Uno de esos casos es el de Herardo Manquemilla, colectivero que, tras varios años cuidando a su fallecido padre, y ahora junto a su familia, recibió su título de dominio en el terreno que adquirió para construir una vivienda propia.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías junto a la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, llegaron hasta su nuevo domicilio para entregarle la carpeta que contiene la escritura y el plano debidamente legalizados del sitio donde empezó a levantar su casa hace casi cuatro años.



Con sus grandes amigos Teresa, Gabriel, Fabiana, Manuel y su hermano Dariego -quien felizmente coincidió con su paso por la ciudad para acompañarlo- expresó “siento la satisfacción de tener mi casa y saber que es mía”.



“Estamos muy contentos de entregar este título de dominio junto a la seremi de Bienes Nacionales. Se trata de un sitio comprado por don Herardo en los noventa y que, tras 26 años, pudo ahora regularizar. Esta es una política gubernamental muy fuerte enfocada a que en nuestro país haya más propietarios y menos arriendos.”



“Un pilar fundamental del ministerio de Bienes Nacionales, expresó la seremi Lorena Díaz Loaiza, es que cada chileno sea dueño de su pedacito de tierra para hacer de Chile un país de propietarios. Por eso pedimos a las personas que tengan dudas o inquietudes respecto a la tenencia de sus inmuebles que conversen con nosotros porque existe la posibilidad de que ellos puedan tener inscritos sus inmuebles a su nombre.”



Recordó finalmente que la regularización de títulos de dominio con el Decreto Ley N° 2.695 tiene modificaciones que permiten ampliar las posibilidades de ser beneficiarios al aumentar el valor del tope del avalúo fiscal exigido para acceder a la regularización de 380 UTM a 1000 UTM. La oficina regional se ubica en avenida España N° 971 con un horario de atención que va desde las 08:30 a las 13:30 horas.



