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8 de agosto de 2026

ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN TUTORÍAS ONLINE GRATUITAS PARA FORTALECER APRENDIZAJES

​El programa de reforzamiento escolar beneficiará a alumnos de primero y segundo básico de las escuelas Cerro Sombrero y Dellamira Rebeca Aguilar, mediante sesiones personalizadas de Matemática y Lenguaje.

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Veinte estudiantes de primero y segundo básico de la Región de Magallanes participarán en un programa de tutorías online gratuitas impulsado por Fundación Conectado Aprendo, en alianza con Fundación Teraike, iniciativa que busca apoyar el fortalecimiento de aprendizajes fundamentales.

El programa beneficiará a estudiantes de la Escuela Cerro Sombrero, ubicada en la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, y de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar de Punta Arenas. Esta será la primera intervención de Fundación Conectado Aprendo en la región.

Durante el segundo semestre de 2026, los niños y niñas recibirán sesiones individuales de acompañamiento en Matemática y Lenguaje, adaptadas a sus necesidades y ritmo de aprendizaje. La iniciativa busca reforzar contenidos, apoyar la trayectoria escolar y entregar herramientas para enfrentar los desafíos educativos.

La implementación se realizará en coordinación con los equipos docentes de ambos establecimientos, quienes participarán en la identificación de estudiantes beneficiados y en el seguimiento de sus avances.

Desde Fundación Teraike señalaron que esperan continuar articulando nuevas colaboraciones para ampliar este tipo de apoyos a otros establecimientos educacionales de la Región de Magallanes.


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