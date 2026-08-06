CORMUPA MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL CESFAM MATEO BENCUR CON INVERSIÓN DE $38 MILLONES

Con una inversión municipal de $38 millones, la Corporación Municipal de Punta Arenas concretó una serie de obras de mejoramiento en el Cesfam Dr. Mateo Bencur, destinadas a fortalecer la atención de salud y brindar mejores condiciones tanto a los usuarios como a los equipos de trabajo. La intervención incluyó la habilitación de dos nuevos box de atención, el reemplazo de diez ventanas por termopanel, trabajos de pintura, renovación de instalaciones eléctricas y otras mejoras menores; beneficiando al establecimiento con mayor número de usuarios inscritos de la comuna, que alcanza cerca de 36 mil personas.

Durante la entrega oficial de las obras, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que estas mejoras responden al compromiso permanente del municipio con la salud pública. "Esta inversión nos permitió habilitar dos nuevos box de atención, renovar ventanas con termopanel y ejecutar diversas mejoras que forman parte de un trabajo continuo. Lo más importante es que estamos fortaleciendo el Cesfam con mayor cantidad de usuarios inscritos de la comuna, con cerca de 36 mil personas. Mientras avanzamos en las conversaciones sobre los proyectos futuros para este recinto, seguimos realizando mejoras financiadas íntegramente con recursos municipales. Son $38 millones destinados a entregar mejores espacios para los usuarios y para quienes trabajan aquí. Ya renovamos los computadores y continuaremos invirtiendo porque nuestro compromiso es transformar los recursos en obras concretas que beneficien directamente a nuestros vecinos, especialmente en un área tan sensible como la salud pública".

Por su parte, el jefe del Área Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, explicó que la alta demanda asistencial del recinto hizo necesario priorizar estas intervenciones, las que además permitirán cumplir con los estándares exigidos para el proceso de acreditación. "Si bien contamos con centros de salud recientemente inaugurados, el Cesfam Mateo Bencur requería una intervención prioritaria debido a la alta carga asistencial que enfrenta diariamente. No solo estamos mejorando la infraestructura con trabajos de pintura y renovación de espacios, sino que también estamos adecuando los box a las exigencias que establecen los procesos de acreditación. Hoy incorporamos un nuevo box médico y una moderna sala de procedimientos y curaciones, lo que permitirá optimizar el flujo de atención y ofrecer un servicio más oportuno y de mejor calidad. Estas obras son parte de un plan que continuará con nuevas etapas de mejoramiento".

Las nuevas dependencias consideran una sala de procedimientos con capacidad para tres camillas, destinada a la realización de curaciones, toma de muestras, administración de tratamientos e inyectables, además de un nuevo box clínico para consultas médicas. Asimismo, las obras contemplaron la habilitación de espacios que cumplen con la normativa técnica requerida para obtener la autorización sanitaria correspondiente.

La directora del Cesfam Mateo Bencur, Romina Santana, valoró el impacto que tendrán estas mejoras tanto en la calidad de la atención como en el bienestar de los usuarios. "Estamos muy contentos de inaugurar oficialmente estas obras, porque representan un avance muy importante para nuestro establecimiento. La nueva sala de procedimientos es más amplia, nos permitió incorporar una camilla adicional y disponer de tres espacios de atención, lo que hará posible entregar prestaciones de manera más cómoda, eficiente y digna. Además, esta infraestructura cumple con la normativa técnica que exige la autoridad sanitaria, por lo que ahora podremos avanzar en la obtención de la autorización sanitaria que teníamos pendiente para este espacio".