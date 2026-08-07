PLAN INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL MINVU PERMITE RECUPERAR OTRA VIVIENDA SOCIAL EN MAGALLANES

Una nueva vivienda social fue recuperada este jueves por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el marco del Plan Integral de Fiscalización que desarrolla la institución en la región de Magallanes para verificar el correcto uso de los beneficios habitacionales y resguardar que estos lleguen a las familias que realmente los necesitan.

El procedimiento se realizó en el conjunto habitacional Monte Tarn de Punta Arenas, donde la persona que mantenía la ocupación irregular hizo entrega voluntaria de las llaves del inmueble, permitiendo su recuperación sin necesidad de ejecutar un desalojo con fuerza pública. Posteriormente, con el apoyo de Carabineros de Chile, se efectuó el cambio de chapas y la restitución material del inmueble.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que esta intervención forma parte del trabajo permanente que desarrolla el Ministerio para resguardar el adecuado uso de las viviendas sociales, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el adecuado uso de los recursos públicos y en la transparencia de los programas habitacionales.

"Este trabajo forma parte del Plan Integral de Fiscalización que impulsa el Minvu a través de Serviu Magallanes, cuyo objetivo es verificar el correcto uso de las viviendas sociales y asegurar que sean ocupadas por familias que tengan una real necesidad habitacional. Con esta intervención ya sumamos cinco inmuebles recuperados, además de 2.470 fiscalizaciones realizadas, 552 casos en seguimiento y 22 procedimientos iniciados. Nuestro propósito es resguardar estos beneficios para que lleguen a quienes realmente los necesitan", señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría.

El titular del Minvu en la región agregó que este procedimiento concluyó exitosamente gracias a la coordinación entre las instituciones participantes. “La recuperación de viviendas sociales permite fortalecer la política habitacional en la región, incorporando nuevamente estos inmuebles al sistema público para que puedan beneficiar a familias que cumplen los requisitos establecidos. Hoy salió todo bien y tenemos una vivienda recuperada, que eso es lo importante", comentó.

Fiscalización permanente

El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que el Plan Integral de Fiscalización considera un trabajo permanente para detectar distintos tipos de irregularidades asociadas al uso de viviendas sociales.

"Nuestro equipo detecta casos donde existe ocupación irregular, viviendas arrendadas o cedidas y también situaciones en que las declaraciones presentadas al momento de postular contienen inconsistencias que pueden derivar en un procedimiento administrativo y eventualmente en la caducidad del subsidio. En este caso notificamos a las personas que ocupaban el inmueble y, afortunadamente, hicieron entrega voluntaria de la vivienda", indicó.

Asimismo, el director (s) del Serviu destacó que el proceso de recuperación se desarrolla en toda la región, respetando todas las garantías administrativas y en coordinación con otras instituciones del Estado.

"Una vez determinado que corresponde la restitución del inmueble, trabajamos en conjunto con la Delegación Presidencial Regional, la Seremi de Seguridad Pública y Carabineros de Chile para concretar la recuperación conforme al procedimiento establecido”, dijo Omar González, agregando que “cada vivienda social recuperada representa una oportunidad para una familia que espera acceder a una solución habitacional. Nuestro compromiso es resguardar el correcto uso de estos beneficios ".

Durante el operativo, Carabineros de Chile brindó apoyo para resguardar el procedimiento. El subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Punta Arenas, capitán Michael Daza Romero, explicó que la recuperación se desarrolló de manera completamente pacífica.

"Al mantenerse la llave del domicilio no fue necesario el uso de la fuerza. Solo se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes para ingresar al inmueble sin causar daños ni perturbar a los vecinos. Fue una recuperación pacífica y sin generar molestias a los vecinos", señaló el oficial.

Desde la implementación del Plan Integral de Fiscalización, Serviu Magallanes ha fiscalizado 2.470 viviendas sociales, mantiene 552 casos en seguimiento e inició 22 procedimientos administrativos, alcanzando con esta intervención un total de cinco viviendas recuperadas, tres de ellas mediante la modalidad de entrega voluntaria de llaves. Estas acciones buscan proteger el patrimonio público y asegurar que las viviendas sociales cumplan el propósito para el cual fueron construidas: beneficiar a las familias que más lo necesitan.