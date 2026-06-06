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6 de junio de 2026

SEREMI DE SALUD SOLICITA PLAN ESPECIAL DE DESRATIZACIÓN TRAS NUEVA FISCALIZACIÓN EN ESCUELA VILLA LAS NIEVES

​La autoridad sanitaria realizó una tercera inspección en el establecimiento y pidió reforzar las medidas de control y monitoreo ante la presencia de roedores.

Escuela Villa Las Nieves

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes efectuó este mediodía una nueva fiscalización en la Escuela Villa Las Nieves de Punta Arenas, en el marco del seguimiento a las acciones implementadas por el establecimiento frente a la presencia de roedores detectada previamente.

Durante la inspección, profesionales de la Autoridad Sanitaria solicitaron la elaboración y presentación de un plan especial de desratización, el cual deberá contemplar medidas específicas de control, monitoreo y seguimiento destinadas a resguardar las condiciones sanitarias del recinto educacional.

Además, la SEREMI de Salud informó que oficiará al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes para requerir antecedentes sobre las empresas contratadas para realizar labores de desratización en los establecimientos bajo su administración, así como los planes de trabajo que se ejecutarán durante el período invernal.

La medida considera que durante los meses de invierno suelen aumentar las condiciones que favorecen la presencia de roedores, por lo que se busca fortalecer las acciones preventivas y permanentes destinadas a proteger la salud de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

La Autoridad Sanitaria indicó que continuará desarrollando labores de fiscalización y seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas y garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de los establecimientos educacionales.


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