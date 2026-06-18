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18 de junio de 2026

SEREMI DE SALUD MAGALLANES Y GENDARMERÍA REFUERZAN MENSAJES DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

​Estos talleres, impulsados por la Autoridad Sanitaria en distintos establecimientos educacionales de la región, tienen como objetivo fomentar en niños, niñas y comunidades educativas, conductas responsables relacionadas con el cuidado, bienestar y respeto hacia los animales.

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Como parte de las acciones de educación y promoción de la salud que desarrolla la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, estudiantes de tercero y cuarto básico del Colegio Alemán de Punta Arenas participaron en una jornada educativa sobre tenencia responsable de mascotas, iniciativa que fue complementada con la visita de ejemplares caninos pertenecientes a Gendarmería de Chile.

Estos talleres, impulsados por la Autoridad Sanitaria en distintos establecimientos educacionales de la región, tienen como objetivo fomentar en niños, niñas y comunidades educativas, conductas responsables relacionadas con el cuidado, bienestar y respeto hacia los animales, promoviendo además una convivencia armónica entre las personas y sus mascotas. En esta oportunidad, la actividad contó con el apoyo de la Brigada Canina de Gendarmería de Chile, permitiendo reforzar los contenidos abordados durante las sesiones educativas mediante una experiencia práctica y cercana para los estudiantes.

La jornada incluyó una demostración a cargo de los canes Iliana y Merlín, quienes junto a sus guías exhibieron parte de las labores que desarrollan diariamente. Esta presentación despertó gran interés entre los estudiantes y profesores, contribuyendo a fortalecer conceptos vinculados al respeto, el cuidado animal y la importancia de una tenencia responsable.

La profesional de la Unidad de Zoonosis y Control de Vectores de la Seremi, Denisse Ormazábal, destacó la importancia de acercar estas temáticas a la comunidad escolar. “Hoy día tuvimos una entretenida actividad en el Colegio Alemán con la Brigada Canina de Gendarmería. Participaron canes en actividades de obstáculos y búsqueda, y también con interacción con los estudiantes. Nosotros realizamos cuatro talleres a los alumnos de tercero y cuarto básico, dos niveles cada uno, donde abordamos los temas de cuidado responsable de las mascotas, la protección a los animales, el medio ambiente y también prevención de las mordeduras. Posterior a esto logramos agendar esta actividad en que nos juntamos con los funcionarios de Gendarmería”.

Agregó que “los alumnos eran los más felices. Si bien las actividades que realizamos en el aula de manera teórica fueron también lúdicas, ya que les entregamos unos libros para colorear y para hacer trabajos entretenidos, esta actividad que cerró el ciclo de talleres fue muy receptiva por parte del colegio, de los alumnos y también de los profesores, y estaban muy contentos de habernos recibido”.

El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, señaló: “Creemos que es muy importante trabajar estos temas desde la infancia, porque es en esa etapa donde se forman muchos de los hábitos y valores que acompañarán a las personas durante toda su vida. La tenencia responsable de mascotas no solo tiene relación con el bienestar de los animales, sino también con la salud pública, ya que ayuda a prevenir enfermedades, evita situaciones de abandono y favorece una convivencia más segura en nuestros barrios y comunidades. Además, cuando los niños y niñas aprenden sobre el cuidado y el respeto hacia los animales, suelen compartir esos conocimientos en sus hogares, convirtiéndose en grandes aliados para promover estos mensajes entre sus familias. Por eso seguiremos impulsando este tipo de actividades educativas, que nos permiten acercar estos contenidos de una manera entretenida y significativa”.

Por su parte, representantes de Gendarmería valoraron la oportunidad de compartir con los estudiantes y mostrar el trabajo que desarrollan junto a sus ejemplares caninos, destacando el vínculo, entrenamiento y cuidados que requieren estos animales para cumplir sus funciones.

Finalmente, se invitó a la comunidad a continuar promoviendo prácticas de cuidado responsable, incluyendo la identificación de mascotas, controles veterinarios periódicos, vacunación, desparasitación y una adecuada supervisión de los animales en espacios públicos, contribuyendo así al bienestar de las personas, las familias y sus mascotas.

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