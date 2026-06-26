SECTOR SALUD REFUERZA CAMPAÑA DE INVIERNO CON ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN A DOMICILIO

​“Que ustedes hayan venido para mí es lo máximo, y les digo a las personas, a las señoras, a los niños, a todos que se vacunen contra la influenza”. Con esas palabras Shirley Alarcón Tobar, resumió la importancia de la estrategia de vacunación a domicilio que desarrolla el sector salud de Magallanes, en el marco de la Campaña de Invierno 2026.



Para la Sra. Shirley, recibir la vacuna contra la influenza en su hogar significó acceder a esta importante protección de forma sencilla y rápida, debido a que no había podido dirigirse a los puntos de vacunación habituales.



La nueva estrategia, también fue valorada por su nieta, Mariana Toledo, quien destacó, “es maravilloso la verdad. Es lo ideal porque hay muchas personas que no tienen la posibilidad de ir al CESFAM o al hospital a poder vacunarse, e idealmente es que todos tengan la opción de hacerlo, así que muy bien que lo hagan así”. Asimismo, reforzó el llamado a que “las personas vayan o escriban al correo para que puedan llegar a sus casas a vacunarlos, que es muy importante, y está accesible para todos así que hay que promocionarlo para que todos puedan acceder a la vacuna”.



La visita domiciliaria contó con la participación del Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, el Secretario General de CORMUPA, Juan Felipe Araya, y la encargada regional del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de la SEREMI de Salud, Joryely Quezada, quienes hicieron un llamado a las personas que integran los grupos de mayor riesgo a vacunarse cuanto antes. Las autoridades recordaron que el invierno ya comenzó y que la circulación de virus respiratorios se mantiene elevada en la región, por lo que reforzaron la importancia de aprovechar estrategias como la vacunación a domicilio para aumentar la protección de la comunidad.



En este sentido, Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud Magallanes, destacó el importante trabajo que desarrolla el sector salud para avanzar en la inmunización de los grupos objetivos que no se han vacunado aún. “Esto es una muestra de cómo se está trabajando para acercar la salud a las personas. Esta estrategia de vacunación a domicilio, precisamente está orientada a quienes no pueden acercarse a los puntos de vacunación, ubicados en los establecimientos de atención primaria y también en el hospital clínico”, indicó el directivo.



Agregando el también director titular del Hospital Clínico de Magallanes que, “desde la Red Asistencial se ha contribuido significativamente con recursos y con financiamiento precisamente para reforzar la estrategia de Campaña Invierno, que busca aumentar las capacidades de los centros y también, por supuesto, potenciar la vacunación, a fin de que las personas se vacunen para evitar enfermar de gravedad y en este caso, hemos vacunado contra la influenza”.



El Secretario General de CORMUPA, Juan Felipe Araya, explicó que, “en reuniones de trabajo identificamos que era una buena medida poder ir a domicilio a buscar a los pacientes, para poder apoyarlos y para que no salgan de sus lugares habitacionales. Entonces, estamos trabajando, estamos pesquisando, están los directores y los CESFAM buscando y levantando información con sus juntas de vecinos, y estamos buscando la fuente de información de los vecinos para poder llegar y calendarizar estas vacunas a los usuarios que tenemos en la en la región”.



Agregó que no existe limitante para los usuarios hagan uso de esta estrategia, “pero sí es importante que ojalá sean usuarios de la tercera edad o menores de edad, que son los que tienen mayores problemas en la movilidad y para poder ayudarlos. Los focalizamos en ellos porque en rigor tenemos los CESFAM y estamos habilitando puntos de vacunación en el mall, en Zona Franca, entonces, para las personas que no tienen problemas de movilidad acérquense a estos puntos. Así que esto es un adicional en donde nosotros queremos ayudar a la población y poder llegar con la vacuna, que al final es la principal herramienta de protección para ellos”, dijo.



Las personas interesadas en acceder a esta modalidad pueden solicitar la vacunación escribiendo al correo [email protected], indicando el nombre de la persona que requiere la inmunización, RUT, dirección y un teléfono de contacto para coordinar la visita del equipo de salud.



Cobertura vacunación y circulación viral



La encargada del PNI de la Seremi, Joryely Quezada, explicó que “actualmente como región llevamos un 71% de cobertura de vacuna contra la influenza, y es por eso que invitamos a toda la comunidad, a todas las personas que aún no se han vacunado a que asistan a su punto de vacunación más cercano, como Cesfam, actividades extramurales o estrategias que se están realizando el día de hoy como por ejemplo la vacunación a domicilio, para vacunarse y protegerse antes de que comience el peak. Como región contamos con stock de vacunas de influenza de Covid asegurada para toda la población, así que el llamado es para vacunarse y prevenir”.



De acuerdo a la vigilancia Regional de Enfermedades Respiratorias correspondiente a la semana epidemiológica SE N°24 (14 al 20 de junio de 2026), elaborada por equipo de Epidemiología SEREMI de Salud en conjunto a referentes respiratorios del Servicio de Salud Magallanes, se observa que la positividad a virus respiratorios continúa elevada, alcanzando un 40,9%. Predomina la circulación de influenza B y rinovirus (33,3% cada uno), seguidos por metaneumovirus (19%), Virus Respiratorio Sincicial (9,5%) y adenovirus (4,8%). Además, más de un tercio de las consultas de urgencia en la región corresponden actualmente a causas respiratorias, lo que refuerza la importancia de mantener las medidas de autocuidado y vacunarse oportunamente.

