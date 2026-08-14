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14 de agosto de 2026

PDI DETUVO EN PUNTA ARENAS A MUJER POR TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Este jueves, la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.

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A raíz de labores de análisis migratorio, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas lograron identificar y detener en la ciudad a una mujer de nacionalidad paraguaya, de 19 años, quien se encontraba prófuga y era buscada en Puerto Montt por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

El Comisario Leonardo Alegría, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, señaló que “esta detención se enmarca en una investigación desarrollada por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana (Bitrap), en coordinación con la Fiscalía Regional de O’Higgins, en la que se logró establecer la existencia de una estructura criminal que se habría dedicado a la explotación sexual de mujeres en la zona central del país”.

En el marco de este proceso investigativo, la PDI detuvo previamente a dos imputados en la ciudad de Rancagua y logró rescatar a diez víctimas de nacionalidad paraguaya en las ciudades de Talca y San Fernando.

A partir de los antecedentes recabados y las diligencias de análisis desarrolladas por detectives de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, se logró ubicar e individualizar en esta ciudad a una tercera imputada, concretándose su detención.

Este jueves, la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.



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