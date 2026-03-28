PDI CONFIRMA IDENTIDAD DE MUJER FALLECIDA EN PORVENIR: MUERTE SE ASOCIA A ASFIXIA POR SUMERSIÓN

La Brigada de Homicidios de la PDI Punta Arenas confirmó la identidad de la mujer encontrada sin vida en la comuna de Porvenir, tratándose de Dafne Heresman. La diligencia se realizó por instrucción del Ministerio Público, con apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional.

Según informó el subprefecto Roberto González, jefe de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, la identificación fue corroborada mediante peritajes científicos realizados en el sitio del suceso, donde además se desarrollan fijaciones fotográficas y planimétricas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el examen externo del cuerpo permitió establecer que no se observan lesiones atribuibles a la intervención de terceros, descartándose, en primera instancia, la participación de otras personas en el hecho.

En cuanto a la causa de muerte, esta se encuentra asociada a una asfixia por sumersión, información que deberá ser ratificada por los informes correspondientes del Servicio Médico Legal.

Las diligencias continúan en el lugar del hallazgo, mientras la PDI trabaja en reunir mayores antecedentes para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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