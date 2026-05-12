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12 de mayo de 2026

COMPARTE TUS HISTORIAS DE VIDA A TRAVÉS DEL CONCURSO LITERARIO AUTOBIOGRÁFICO PARA PERSONAS MAYORES

​Los relatos se recibirán hasta el 23 de julio de este año, a través de la página web www.senama.gob.cl, o en las oficinas regionales de SENAMA.

Lanzamiento del concurso de SENAMA
En todo el país se dio inicio a la duodécima versión del Concurso Literario Autobiográfico de Personas Mayores, iniciativa que promueve la participación activa de las personas de 60 años y más, a través de la escritura de relatos que rescatan sus experiencias e historias de vida. Este concurso no solo pone en valor la voz y la trayectoria de las personas mayores, sino que también contribuye al traspaso de elementos culturales y al fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales.

En Punta Arenas, el lanzamiento se realizó en dependencias de la sede de la Junta de Vecinos N°3 Mauricio Braun, a través de una ceremonia organizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), y que contó con la participación de autoridades, de personas mayores, clubes de lectura, y de ganadores de versiones anteriores de este certamen.

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, destacó que "nuestro rol como Estado no se limita únicamente a entregar apoyos, sino que también implica generar y articular instancias de participación con sentido, donde las personas mayores puedan seguir aportando desde su experiencia y trayectoria. A partir de los relatos ganadores se publicará un libro que quedará como un valioso testimonio de vida para otras personas y otras generaciones, quienes, a través de su lectura, podrán extraer aprendizajes, reconocer experiencias compartidas, y valorar el envejecimiento desde una mirada distinta".

Además, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, señaló que "en nombre del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, y del compromiso que tenemos con los adultos mayores, los quiero invitar a participar de este concurso. Por una parte, les permitirá fortalecer la potente relación que existe entre la escritura y la memoria, y por otra, los animo a compartir sus historias, porque dejarlas por escrito para las nuevas generaciones -que están comenzando- puede marcar de por vida a una persona".

Finalmente, Adolfina Miquio Espinoza, quien durante el año 2020 obtuvo el primer lugar a nivel nacional de este concurso, con su obra "Un encuentro especial", manifestó que "aunque uno no tenga conocimiento en escribir relatos, hay que atreverse a contar las propias vivencias reales. Así fue como una anécdota que me ocurrió junto a mi esposo terminó convirtiéndose en el primer lugar de este concurso".

Para este año, se incorporará la llamada "Mención a la mitología chilena: ecos de palabras compartidas", que busca reconocer la mejor obra, cuya temática central se relacione explícitamente con la mitología chilena.
 
Las personas interesadas podrán ingresar sus relatos en un formulario en línea, disponible www.senama.gob.cl, accediendo con ClaveÚnica. Asimismo, la oficina regional de SENAMA, ubicada en calle Sarmiento N° 916, Punta Arenas, entregará atención presencial para recepcionar aquellos textos que sean recibidos en formato físico.

La participación
  • Pueden participar todas las personas mayores de 60 años y más, tanto de Chile, como del extranjero, con una obra autobiográfica, en verso o prosa, sobre un hecho o etapa significativa de sus vidas.
  • Las obras deben ser inéditas, estar escritas en castellano, u otra lengua de los pueblos originarios de Chile, con traducción al español. Deben ser enviadas como archivo Microsoft Word, con una extensión máxima de 8 (ocho) páginas.
  • Sólo se admitirán hasta 4 obras literarias por participante.
  • El certamen forma parte del Plan Nacional de Fomento de la Lectura del Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
  • El plazo para participar vence el 23 de julio.
  • Para mayor información revise las bases del concurso en www.senama.gob.cl.
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