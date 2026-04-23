LITERATURA, ADAPTACIONES TECNOLOGÍA E IA: LA MIRADA DE ÓSCAR BARRIENTOS EN EL DÍA DEL LIBRO

En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el escritor y poeta magallánico Óscar Barrientos, quien además se desempeña como profesor de literatura en la Universidad de Magallanes, conversó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones sobre la importancia de fomentar la lectura en la sociedad actual.

Durante la entrevista, el autor abordó el significado de esta conmemoración que se celebra cada 23 de abril, destacando su relevancia para promover el acceso a los libros, la creación literaria y el respeto por los derechos de autor. En ese contexto, también reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la lectura en una era marcada por el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Barrientos planteó la necesidad de acercar la literatura a las nuevas generaciones, considerando los cambios en los hábitos de consumo cultural, donde las plataformas digitales y las herramientas tecnológicas están cada vez más presentes. En ese sentido, subrayó que estos avances no necesariamente deben verse como una amenaza, sino como una oportunidad para generar nuevas formas de vínculo con los libros y la creación.

Asimismo, el escritor entregó tres recomendaciones literarias para quienes deseen conmemorar esta fecha a través de la lectura. En poesía, sugirió “La musiquilla de las pobres esferas”; en narrativa, “La conjura de los necios”; y en teatro, “La sonata de los espectros”, destacando la diversidad de géneros y estilos como una puerta de entrada para distintos tipos de lectores.

La conversación permitió relevar el rol de la literatura no solo como una herramienta cultural, sino también como un espacio de reflexión crítica frente a los cambios sociales y tecnológicos que atraviesan el mundo contemporáneo.





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