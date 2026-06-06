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6 de junio de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL CAYÓ ANTE COQUIMBO UNIDO EN EL INICIO DE LA LIGUILLA DE PRIMERA DIVISIÓN

​El conjunto magallánico sufrió una derrota por 5-0 en San Bernardo durante la primera fecha de la fase decisiva del torneo de futsal de la ANFP.

Punta Arenas Futsal

Punta Arenas Futsal tuvo un complejo estreno en la liguilla de la Primera División de Futsal ANFP tras caer por 5-0 frente a Coquimbo Unido en un encuentro disputado en la comuna de San Bernardo.

El elenco magallánico no logró imponer su juego ante el cuadro nortino, que mostró mayor efectividad y consiguió una ventaja que fue ampliando a lo largo del compromiso hasta sellar una contundente victoria.

Con este resultado, Punta Arenas Futsal comienza la fase decisiva del campeonato sin sumar puntos, en una instancia donde cada partido resulta clave para las aspiraciones de los equipos participantes.

Ahora, el conjunto puntarenense deberá enfocarse en sus próximos desafíos de la liguilla, buscando recuperarse y volver a la pelea en la competencia organizada por la ANFP.


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