MAMÓGRAFO MÓVIL REFUERZA LLAMADO A LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA EN PUNTA ARENAS

La importancia de la detección precoz del cáncer de mama, los avances tecnológicos en la realización de mamografías y el calendario de atención del mamógrafo móvil fueron los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde participaron la tecnóloga médica del mamógrafo móvil, Sandra Soto, y la referente de la Unidad de Apoyo Clínico y Diagnóstico, Natalia Cárdenas.

Durante la entrevista, ambas profesionales destacaron que existe una mayor conciencia entre las mujeres sobre la importancia del examen preventivo, aunque reconocieron que aún persisten desafíos para aumentar la cobertura, especialmente en el grupo de mayor riesgo.

Sandra Soto explicó que en los últimos años se ha producido un cambio importante en la percepción de las usuarias respecto a la mamografía.







"Recientemente igual se ha visto que hay más concientización de las usuarias y lo importante que es realizarse el examen cuando corresponde y también lo importante del autoexamen es súper relevante. Desde que es joven empezar a realizarse autoexamen para ver si es que hay algo que no está bien, ver cuándo consultar, cuándo no; eso es súper importante".



Asimismo, desmitificó uno de los principales temores asociados al examen.







"Si bien por el contenido de la mama sí o sí es necesario comprimir, también es importante mencionar que no es una compresión insoportable, es soportable. Obviamente uno siempre les va consultando, es llevadero para ellas".





Ruta del mamógrafo móvil



Respecto al funcionamiento del mamógrafo móvil, Soto explicó que actualmente se desarrolla una ruta permanente por distintos sectores de Punta Arenas para facilitar el acceso al examen.







"Actualmente estamos llevando la ruta APS. Es súper importante esa ruta porque nos permite dar acceso a todas las zonas de Punta Arenas. Lo mantenemos en constante movimiento entre el sector norte y el sector sur y también actividades que vamos coordinando a medida de lo posible".



En ese contexto, informó que durante esta semana el equipo estará atendiendo en el SAR Damianovic y posteriormente en el Gimnasio Fiscal, en el marco de la Corrida Nocturna.







"Entre hoy día y mañana vamos a estar en el SAR Damianovic entregando atención a las usuarias de allá y jueves y viernes vamos a estar en el Gimnasio Fiscal, entregando atención a las usuarias inscritas en la corrida nocturna del día sábado".





El principal desafío: llegar a las mujeres entre 50 y 69 años



Por su parte, Natalia Cárdenas señaló que, si bien las mujeres jóvenes muestran mayor interés en acceder al examen, el principal desafío sigue siendo aumentar la participación del grupo objetivo definido por el programa.







"Las usuarias más jóvenes hoy en día están más informadas y también presentan interés a realizarse el examen porque tienen conciencia de que son cinco o diez minutos de examen que pueden salvar la vida o entregar también un diagnóstico oportuno. Nos ha costado más poder llegar a la población de entre los 50 a los 69 años, que es nuestra población cautiva".



Por ello, realizó un llamado directo a las mujeres de ese rango etario.







"Aprovechar esta instancia para poder invitar a las mujeres que están dentro de ese grupo etario que se acerquen a su Cesfam, deben pedir horita con la matrona para poder acceder al mamógrafo móvil y, si no, van a ser derivadas a algún otro centro donde puedan realizarse la mamografía".





Romper el miedo al examen



Cárdenas indicó que uno de los obstáculos más frecuentes continúa siendo el temor a realizarse la mamografía y la consulta tardía cuando aparecen síntomas.







"Yo creo que el problema con el que nos enfrentamos a diario es el temor al examen. Las usuarias generalmente no consultan cuando presentan una molestia, dejan pasar el tiempo y cuando ya el bulto es muy grande se acercan a su Cesfam a consultar con la matrona".



Agregó que la educación sobre el autoexamen sigue siendo una herramienta fundamental para detectar cambios tempranos.







"Es importante crear conciencia de que las mujeres puedan hacerse su autoexamen. Es parte también de la promoción que nosotros hacemos en la Unidad Mamografía Móvil, poder enseñarle a las usuarias a detectar los cambios de su mama normal. Si encuentran una pelotita, un cambio de textura en la piel o de coloración, ese es nuestro principal desafío. Poder romper ese estigma también de que la mamografía es súper dolorosa".





Tecnología que mejora el diagnóstico



Sandra Soto destacó además la evolución tecnológica que ha experimentado la mamografía en los últimos años, permitiendo diagnósticos más rápidos y seguros.







"Cuando empezamos a estudiar nos hablaban de cuarto oscuro, donde teníamos que revelar las imágenes para poder ver la patología de la usuaria. Ahora actualmente los equipos son digitales directos. Podemos ver las imágenes en el instante".



Añadió que los equipos actuales incorporan sistemas automáticos que mejoran la experiencia de las pacientes.







"Cada vez que nosotros realizamos una compresión y apretamos el botón, el sistema tiene un liberado automático. Antiguamente teníamos máquinas que quizás no eran tan amigables como las de ahora, así que eso ha evolucionado mucho".



Asimismo, destacó la rapidez en la entrega de resultados gracias al trabajo con Hospital Digital.







"Nosotros trabajamos con Hospital Digital y los informes no se demoran más de 72 horas. Los hallazgos críticos siempre son notificados al centro de origen de la usuaria. Si usted se toma una mamografía en la Unidad de Mamografía Móvil, su examen va a estar disponible en poco tiempo y el informe va a estar adscrito por radiólogos formados en mamas; esa es la garantía que nosotros podemos darles".





¿Quiénes deben realizarse la mamografía?



Las profesionales recordaron que el examen preventivo debe comenzar desde los 40 años y antes cuando existen antecedentes familiares directos.







"Una mujer debe empezar a hacerse este examen de tamizaje a los 40 años. Si tiene antecedentes familiares en primera línea, mamá, abuela o hermana, desde los 35 años. Luego el tamizaje se hace cada dos años, según las guías por las que nos regimos en el sistema de salud".



También recalcaron que en mujeres menores de 35 años la evaluación debe realizarse previamente junto a la matrona, considerando que la mamografía utiliza radiación ionizante.



Cupos disponibles



Finalmente, Natalia Cárdenas informó que aún existen cupos para quienes deseen acceder al examen durante esta semana.







"Hoy día y mañana vamos a estar a las afueras del SAR Damianovic y jueves y viernes en el Gimnasio Fiscal. Hay cupos disponibles, son 12 cupos. Lo importante es que lleguen con tiempo para que puedan tener una cita y tomarse la mamografía".



La profesional recordó que las usuarias deben estar inscritas en un Cesfam para acceder al servicio y reiteró la invitación a consultar con la matrona de salud sexual y reproductiva para obtener una hora y realizar el examen preventivo.





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