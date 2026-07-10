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10 de julio de 2026

COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES LLAMA A FORTALECER LA RED PÚBLICA DE SALUD MENTAL ANTE PREOCUPANTE AUMENTO DE SUICIDIOS

​Según la organización, en lo que va del año la región registra 18 fallecimientos por suicidio, una cifra que prácticamente iguala el total de casos registrados durante todo 2025.

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La Coordinación Fenpruss Magallanes manifestó su preocupación por el aumento de los suicidios registrados durante 2026 en la región e hizo un llamado urgente a fortalecer la red pública de salud mental, advirtiendo que esta realidad requiere respuestas permanentes y una mayor inversión en infraestructura y equipos de atención.

Según la organización, en lo que va del año la región registra 18 fallecimientos por suicidio, una cifra que prácticamente iguala el total de casos registrados durante todo 2025, afectando especialmente a comunas como Porvenir, además de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.

Fenpruss sostuvo que esta realidad evidencia la necesidad de consolidar una red territorial de salud mental con mayor capacidad resolutiva, impulsando proyectos como el Centro Geriátrico y de Salud Mental de Punta Arenas, nuevos COSAM y el fortalecimiento de la atención en las comunas más aisladas de la región.

La dirigencia advirtió que las restricciones presupuestarias y el retraso en inversiones sanitarias dificultan enfrentar una crisis que requiere respuestas estructurales, continuidad en la atención y un compromiso decidido con la salud pública.
Desde Coordinación Fenpruss Magallanes reiteraron que proteger la vida también significa fortalecer la salud mental, con más recursos, infraestructura y equipos para responder oportunamente a las necesidades de la comunidad.
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