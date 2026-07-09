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9 de julio de 2026

ALCALDESA DE PRIMAVERA ENFATIZA ANTE EL SEREMI DEL DEPORTE LA NECESIDAD DE POTENCIAR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN COMUNAS RURALES

La jefa comunal explicó que, actualmente, el municipio financia con recursos propios la ejecución de talleres deportivos y recreativos para niños, jóvenes y la comunidad en general.

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Este miércoles, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, recibió en la capital comunal, Cerro Sombrero, al seremi del Deporte, Jacques Roux, en una instancia donde manifestó la importancia de desarrollar y potenciar el deporte y las actividades recreativas en las comunidades rurales.

 
La jefa comunal explicó que, actualmente, el municipio financia con recursos propios la ejecución de talleres deportivos y recreativos para niños, jóvenes y la comunidad en general. Sin embargo, enfatizó que el gran desafío es que el Ministerio del Deporte también llegue con financiamiento e iniciativas a las localidades más apartadas.

 
"Le hemos informado nuestras necesidades y requerimientos. Nuestro objetivo es que desde el nivel central nos ayuden a potenciar en estas comunas rurales el desarrollo de la actividad deportiva y recreativa", destacó la alcaldesa, quien solicitó formalmente al Seremi ser el portavoz de estas demandas para mejorar las políticas públicas de incentivo.

 
Asimismo, Fernández solicitó el apoyo de la autoridad regional para la realización de encuentros deportivos en Primavera, destacando que estas instancias promueven la participación ciudadana, fortalecen la convivencia comunitaria y otorgan alternativas de recreación sana y familiar. Durante la jornada, ambas autoridades realizaron un recorrido por la cancha de pasto sintético del sector alto. En este recinto, el municipio planifica ejecutar obras de mejoramiento en el cierre perimetral y la eliminación de factores de riesgo que dificultan el desarrollo seguro de la actividad deportiva.

 
Por su parte, el Seremi de Deporte agradeció el recibimiento y valoró la visión integral del municipio, coincidiendo en la urgencia de trabajar de manera colaborativa.

 
"Tuvimos una reunión muy positiva. Pude conocer la infraestructura de la comuna para evaluar las mejoras que se pueden realizar y, de esta forma, poder traer futuros eventos deportivos", afirmó la autoridad regional. Además, adelantó que pronto se darán a conocer nuevas iniciativas conjuntas y recalcó el compromiso del gobierno con la vida sana: "Promover más la actividad física es fundamental para nosotros, tal como lo dice nuestro lema: a mover Chile".


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