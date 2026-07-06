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6 de julio de 2026

POLAR COMUNICACIONES ESTRENÓ “PLATAFORMAS ABIERTAS A LA HORA DEL TACO”, UN NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

​Plataformas abiertas a la hora del taco

plataformas abiertas a la hora del taco

Polar Comunicaciones estrenó Plataformas abiertas a la hora del taco, un nuevo programa orientado a acompañar a la audiencia durante el regreso a casa y abrir sus distintas señales a las inquietudes, denuncias, emprendimientos y actividades de la comunidad.

El espacio es conducido por Alejandra Vera Moya y Viviana Ester, quienes estarán de lunes a viernes, desde las 18:00 horas, recibiendo mensajes, audios, fotografías y videos enviados por los auditores y televidentes a través del WhatsApp, el teléfono y las redes sociales de Polar Comunicaciones.

Durante su primera edición, el programa abordó las condiciones de caminos y calles en sectores como Pampa Redonda y avenida Circunvalación, donde vecinos y emprendedores manifestaron dificultades por la presencia de barro, pozas y deterioro de las vías. Entre los testimonios se presentó el caso de una pastelería que debió suspender temporalmente su atención presencial debido a los problemas de acceso.

La jornada también permitió difundir actividades comunitarias, como un bingo organizado por la Junta de Vecinos N.º 38 Aves Australes, emprendimientos gastronómicos y solicitudes de contacto relacionadas con iniciativas culturales. Además, se recibieron saludos desde distintos puntos de Punta Arenas y Puerto Natales.

Plataformas abiertas a la hora del taco busca transformarse en un punto de encuentro ciudadano, donde la comunidad pueda informar lo que ocurre en sus barrios, reportar problemas de tránsito y servicios, promocionar pequeñas empresas y compartir mensajes con familiares y amistades.

La invitación queda abierta para que vecinos de todas las comunas y provincias de Magallanes se conviertan en reporteros de sus propios sectores y acompañen las tardes con música, conversación y participación directa.


plataformas abiertas a la hora del taco

POLAR COMUNICACIONES ESTRENÓ “PLATAFORMAS ABIERTAS A LA HORA DEL TACO”, UN NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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