25 DE JUNIO DE 1940: ENTRÓ EN VIGENCIA EL ARMISTICIO FRANCO-GERMANO-ITALIANO

El armisticio franco-germano-italiano entró en vigencia al amanecer del martes 25 de junio de 1940, después de 296 días de hostilidades. La información ocupó el principal espacio internacional de El Magallanes y marcó el cierre de una etapa decisiva de la ofensiva alemana sobre Francia.

Gran Bretaña, sin embargo, mantuvo su determinación de continuar la guerra. El escenario europeo ingresaba así en una nueva fase, con Francia fuera del combate directo y Londres enfrentando una presión creciente. La edición también informó que Estados Unidos anuló una venta de torpederos a los británicos por restricciones legales internas.

En el ámbito nacional, Chile buscaba conocer los temas que serían abordados en la Conferencia de Cancilleres Americanos. La preocupación del Gobierno reflejaba que las consecuencias de la guerra ya no eran observadas únicamente desde Europa: también comenzaban a movilizar decisiones diplomáticas y estratégicas en el continente.

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