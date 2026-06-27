27 DE JUNIO DE 1940: LA PRESIÓN SOVIÉTICA SOBRE RUMANIA ABRIÓ UN NUEVO FOCO DE TENSIÓN EN EUROPA

Un ultimátum de la Unión Soviética a Rumania habría sido ampliamente aceptado por el Gobierno de Bucarest, según informó El Magallanes el jueves 27 de junio de 1940. La noticia evidenciaba una nueva alteración del escenario europeo, pocos días después de la entrada en vigencia del armisticio que dejó a Francia fuera del combate directo.

La presión ejercida por Moscú se relacionaba con la cesión de territorios rumanos y aumentaba la incertidumbre en Europa oriental. Mientras Gran Bretaña continuaba enfrentando a Alemania, nuevos movimientos diplomáticos y militares mostraban que la guerra seguía transformando el mapa político del continente.

En el ámbito nacional, la portada incluyó noticias vinculadas con la inauguración de un monumento a Arturo Prat en Curicó y con la próxima finalización del hotel de turismo de Laguna San Rafael. Desde Magallanes, los lectores recibían simultáneamente información sobre las transformaciones del mundo y los proyectos que buscaban fortalecer el desarrollo territorial del país.

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