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28 de junio de 2026

28 DE JUNIO DE 1940: TROPAS SOVIÉTICAS INGRESARON A TERRITORIOS CEDIDOS POR RUMANIA

​Mes aniversario Radio Polar 86 años.

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Las tropas soviéticas comenzaron a ingresar a los territorios cedidos por Rumania, según informó El Magallanes en su edición del viernes 28 de junio de 1940. El movimiento confirmó la expansión de la influencia de Moscú en Europa oriental y abrió una nueva etapa de tensión regional.

La jornada también estuvo marcada por la continuidad de los enfrentamientos aéreos entre Inglaterra, Alemania e Italia. Los reportes consignaban operaciones en distintos puntos de Europa y África del Norte, mostrando que el conflicto mantenía una dimensión cada vez más amplia pese al armisticio alcanzado con Francia.

La edición incorporó además una solicitud de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía para incluir en las estampillas del país a distintas figuras y referentes nacionales. La propuesta permite observar cómo, incluso durante una etapa marcada por la guerra, la prensa regional continuaba registrando debates culturales y patrimoniales de interés para Chile.





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