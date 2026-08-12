CUENTA CORRIENTE O CUENTA DE AHORRO: ¿CUÁL TE CONVIENE SEGÚN TU OBJETIVO?

La diferencia entre cuenta corriente y cuenta de ahorro se entiende mejor al considerar el objetivo que tendrá el dinero. La primera suele facilitar pagos y movimientos frecuentes, mientras que la segunda está orientada a separar recursos para una meta. La elección depende del uso, los costos y las condiciones de cada producto.

Una cuenta corriente está pensada principalmente para administrar ingresos y gastos cotidianos. Puede permitir transferencias, pagos automáticos, giros y compras mediante una tarjeta asociada, de acuerdo con el contrato y los servicios disponibles.

Una cuenta de ahorro, en cambio, ayuda a reunir dinero de manera periódica. En Chile existen distintas modalidades: algunas permiten disponer de los fondos con mayor libertad y otras establecen condiciones de giro para conservar intereses o reajustes.





¿Para qué sirve cada tipo de cuenta?

La cuenta corriente se utiliza habitualmente para recibir ingresos, pagar servicios, transferir dinero, realizar giros y ordenar los gastos del mes. Funciona mediante un contrato en el que la entidad cumple las órdenes de pago hasta el monto depositado o, cuando corresponda, el crédito disponible y previamente pactado.

No todas las cuentas corrientes incluyen los mismos servicios. Una línea de crédito, una chequera, una tarjeta u otros canales de operación pueden formar parte de la oferta, pero deben confirmarse en las condiciones particulares.

Las cuentas de ahorro están orientadas a guardar dinero para objetivos futuros. Dependiendo de su modalidad, pueden pagar intereses o reajustes y establecer reglas sobre la cantidad o anticipación de los giros. También existen cuentas de ahorro a la vista que no generan intereses ni reajustes.

Uso diario del dinero o ahorro para una meta

Para cubrir gastos frecuentes, recibir ingresos y mover fondos con regularidad, puede ser útil revisar la diferencia entre cuenta corriente y cuenta de ahorro desde la perspectiva de la liquidez. La cuenta corriente se enfoca en la operación cotidiana, mientras que la cuenta de ahorro permite separar recursos que no necesitas usar de inmediato.

El acceso al dinero depende de las condiciones del producto. En una cuenta corriente está sujeto al saldo y a los canales habilitados. En una cuenta de ahorro, los giros pueden afectar los intereses o reajustes, según su modalidad.

Al evaluar los beneficios del pago con tarjeta, revisa si la cuenta incluye una tarjeta de débito, dónde puede utilizarse, qué costos podrían aplicarse y cómo se reflejan las compras en el saldo. Este medio de pago puede facilitar el seguimiento de los gastos, pero requiere controlar los movimientos y el dinero disponible.





Costos, requisitos y formas de acceso

Los costos no dependen únicamente del tipo de cuenta. Pueden existir cargos de mantención, giros, uso de tarjetas, transferencias u otras operaciones. También hay productos sin costo de mantención o con determinadas operaciones gratuitas, pero estas condiciones deben revisarse en cada oferta.

Antes de contratar, compara:

● El costo de mantención y los requisitos de una eventual exención.

● Los giros, transferencias y operaciones incluidas.

● Los canales disponibles para administrar el dinero.

● Las condiciones de la tarjeta y de otros servicios asociados.

● Los intereses, reajustes o restricciones de giro de las cuentas de ahorro.

También es importante considerar la seguridad en los pagos. Verifica qué mecanismos ofrece la entidad para revisar movimientos, cambiar claves, bloquear medios de pago y reportar operaciones que no reconozcas. Estas herramientas facilitan una reacción oportuna, pero no garantizan por sí solas la restitución de fondos.

¿Cómo combinar una cuenta corriente y una cuenta de ahorro?

No siempre es necesario elegir una sola. Si sus condiciones son adecuadas para tu presupuesto, puedes usar una cuenta corriente para los movimientos del mes y una cuenta de ahorro para separar dinero destinado a una meta.

Una forma práctica de organizarlas es calcular primero los gastos fijos y variables. Después puedes transferir a la cuenta de ahorro un monto compatible con tus ingresos y obligaciones, sin aplicar un porcentaje universal.

Esta distribución debe revisarse cuando cambien las tarifas, las condiciones del producto o tu manera de administrar el dinero.





Una cuenta corriente puede ajustarse mejor si necesitas realizar pagos, transferencias y otras operaciones frecuentes. Una cuenta de ahorro puede ser más apropiada si buscas separar recursos para una meta y mantenerlos bajo determinadas condiciones de acceso.

Comprender la diferencia entre cuenta corriente y cuenta de ahorro permite elegir según la función que necesitas cubrir: administrar el dinero cotidiano, reunir fondos para el futuro o combinar ambas alternativas.





