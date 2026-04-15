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15 de abril de 2026

LA SOLIDARIDAD SE MOVILIZA: NUEVA ESTRATEGIA DEL BANCO DE SANGRE BUSCA AUMENTAR LAS DONACIONES ALTRUISTAS EN MAGALLANES

Quienes deseen integrarse a la comunidad de Donantes Altruistas de Magallanes, ya sea de manera individual o como parte de una empresa, club o asociación, pueden agendar su hora en el Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes

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Con el objetivo de potenciar y aumentar la donación altruista de sangre en la región, el Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes dio inicio a una nueva estrategia enfocada en la captación de donantes voluntarios en sus espacios de trabajo y estudio, mediante colectas móviles que facilitan el acceso y participación de la comunidad.

La primera colecta se realizó en el edificio institucional de ENAP, gracias al apoyo del Centro Femenino ENAP, cuyos funcionarios y funcionarias fueron los primeros en sumarse a esta iniciativa que busca ampliar la red de donantes altruistas y fomentar la fidelización a largo plazo.

Loreto Leiva, tecnóloga médica del Banco de Sangre, señaló que esta acción representa un importante avance para el equipo. “Siempre tuvimos intensión de ampliar la colecta móvil, pero solo podíamos hacerlas en lugares que tuvieran implementos que nos pudieran ayudar, por ejemplo, que tuvieran camillas, ya que no contábamos con estos implementos, pero hace poco tiempo por fin logramos la adquisición de tres”, indicó la profesional.

Acotando que, las nuevas camillas fueron financiadas por el Servicio de Salud Magallanes, las cuales les permitirán avanzar en aumentar la donación altruista en la región. “Ahora el gran desafío son las empresas, que son varias en nuestra región y que nos pueden colaborar y que seguramente, cuentan con donantes que nos está esperando, por eso es súper importante nosotros llegar a ellos, porque lamentablemente trabajamos con el mismo horario de agendamiento que ellos tienen en su horario laborar, así que el poder trasladarnos e ir a su lugar de trabajo es una excelente oportunidad para captar donantes nuevos”, dijo la tecnóloga médica.

Jose Luis Anabalón, fue el primer enapino en sumarse a la colecta móvil; cuenta que hace muchos años atrás donó sangre, reconociendo que es una necesidad. “Es lo que menos uno hace, pero la gente necesita y siempre y cuando se pueda, hay que donar”, enfatizó, reforzando el llamado a la comunidad a la donación altruista, ya que nunca se sabe si uno mismo la puede necesitar. A su testimonio se sumó Adriana Quintanilla, quien retomó la donación después de varios años: “La sangre siempre falta, y saber que con mi aporte puedo ayudar a tres personas es motivo suficiente para hacerlo. Que vengan al lugar de trabajo facilita todo; ya no hay excusas”.

Por su parte, María Fernanda Silva, representante del Centro Femenino ENAP, valoró el impacto social de esta cruzada. “Podemos dar una nueva oportunidad a las personas que están en cirugías, en tratamiento oncológico, en emergencias (…) incentivar a las personas a donar sangre, se puede donar cada tres meses los hombres y cada 4 las mujeres, que se fidelicen al programa del Hospital Clínico y que ayuden, que ayuden que no cuesta nada”, enfatizó.

Cabe recordar que la sangre es un elemento insustituible y esencial para el funcionamiento de los hospitales. No puede fabricarse y de ella se obtienen componentes vitales con diferentes condiciones de conservación y caducidad.

Quienes deseen integrarse a la comunidad de Donantes Altruistas de Magallanes, ya sea de manera individual o como parte de una empresa, club o asociación, pueden agendar su hora en el Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes, llamando al teléfono 61 2 293 425 o al +56 9 3941 9804 de lunes a jueves de 08:00 a 16:30 horas y los viernes de 08:00 a 15:00 horas, escribiendo al correo [email protected]

Requisitos para donar son:
Tener entre 18 y 60 años (donantes habituales hasta los 70 años).
Pesar mínimo 50 kilos.
Presentar cédula de identidad, licencia de conducir o pase escolar.
Haber ingerido alimentos en las últimas cinco horas.
Haber dormido al menos cinco horas previas a la donación.
Entre una donación y otra deben transcurrir tres meses para hombres y cuatro meses para mujeres.
No realizar en las 12 horas posteriores actividades de riesgo como conducir vehículos pesados, trabajar en altura o practicar deportes exigentes.

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