PROGRAMA BARIÁTRICO DE CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES INVITA A CHARLA GRATUITA SOBRE OBESIDAD Y TRATAMIENTOS INTEGRALES

​La obesidad como enfermedad crónica y multifactorial, las alternativas de tratamiento disponibles y el acceso a cirugía bariátrica para pacientes Fonasa serán parte de los temas que abordará la charla abierta organizada por el programa bariátrico de Clínica RedSalud Magallanes, instancia gratuita dirigida a la comunidad magallánica.



La invitación fue realizada esta mañana por Pamela Salazar, enfermera jefe del programa bariátrico de Clínica RedSalud Magallanes, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde destacó la importancia de generar espacios de información para derribar mitos y orientar a quienes enfrentan problemas de obesidad.



“Queremos invitar a todas las personas que tengan dudas sobre obesidad, tratamientos o cirugía bariátrica. Muchas veces existen preguntas sobre si son candidatos a cirugía, si existen medicamentos o cómo funciona el proceso, y todo eso lo vamos a explicar”, señaló.



La actividad se realizará el próximo viernes 5 de junio desde las 15:00 horas en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción, en Punta Arenas, y contará con dos bloques informativos para facilitar la participación de asistentes y espacios de consultas.



Durante la jornada participará el equipo multidisciplinario del programa, integrado por cirujanos bariátricos, nutricionistas, nutriólogos, kinesiólogos, psicólogos y profesionales de enfermería, quienes abordarán el tratamiento de la obesidad desde distintas áreas.



Salazar enfatizó que la obesidad debe abordarse de manera integral. “No es solamente que una persona coma más. Hay múltiples factores: ansiedad, enfermedades asociadas, hábitos, sedentarismo o medicamentos que pueden influir. Por eso trabajamos desde distintas disciplinas”, explicó.



Uno de los aspectos destacados por la profesional fue que no todos los pacientes requieren cirugía bariátrica. Existen tratamientos farmacológicos y programas de acompañamiento para quienes buscan reducir peso sin intervención quirúrgica.



“Hay pacientes que llegan pensando que deben operarse y otros que quieren probar medicamentos. Lo importante es estudiar cada caso y acompañarlos en el proceso”, agregó.



La profesional también destacó que gran parte de los usuarios del programa corresponden a pacientes Fonasa, quienes pueden acceder a distintas modalidades de financiamiento y atención dentro del sistema.



Además, recalcó que el programa considera seguimiento prolongado, especialmente para quienes se someten a cirugía bariátrica, incluyendo controles frecuentes durante el primer año y acompañamiento posterior.



La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Las personas interesadas pueden inscribirse o realizar consultas al WhatsApp +56 9 4404 0478.



Desde Clínica RedSalud Magallanes señalaron que esperan una alta convocatoria, considerando el aumento de consultas relacionadas con obesidad y la necesidad de fortalecer la educación sobre esta enfermedad y sus tratamientos.





