LLAMAN A FAMILIAS DE CABO DE HORNOS A ACTIVAR CUPÓN DE GAS LICUADO ANTES DEL 30 DE JUNIO

​Representantes de instituciones públicas y privadas establecidas en Puerto Williams, se reunieron en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena con el propósito de reforzar el llamado a la comunidad a activar el Cupón de Gas Licuado implementado por el Gobierno de Chile, antes del próximo 30 de junio.



​El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo el mencionado encuentro con el agente de la sucursal de BancoEstado en Puerto Williams, Claudio Matamala, y el jefe de Gasco Magallanes en la ciudad de Isla Navarino, Daniel Asun.



​La máxima autoridad provincial resaltó que, potencialmente, 680 hogares de la comuna de Cabo de Hornos obtendrían este beneficio, al cumplir con los requisitos que solicita esta iniciativa. Esta meta sería relevante para una zona que depende principalmente de leña, pellet y gas licuado para calefaccionarse, a diferencia de gran parte de la región, donde se utiliza gas natural.



​"Éste es un beneficio muy importante que pone a disposición el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, por lo que hacemos el llamado a hacer uso de este Cupón de Gas Licuado. Si existe alguna duda o consulta, los invitamos a concurrir a la Unidad Social u oficina de ChileAtiende ubicadas en nuestra Delegación", destacó Moncada.



​Para acceder a este beneficio, las personas deben ingresar entre el 18 de mayo y el 30 de junio al sitio web cupondegas.gob.cl con su ClaveÚnica y activar el beneficio. Una vez realizado este trámite, el cupón estará disponible en la CuentaRUT de BancoEstado y podrá utilizarse para comprar gas licuado en distribuidores autorizados, a partir del 17 de junio.



​Al respecto, el representante de la mencionada entidad bancaria, Claudio Matamala, enfatizó que las personas que requieran este beneficio, deberán tener CuentaRut activa. De esta manera, la institución habilitará una sección a través de la cual se podrá utilizar el cupón de manera digital en las aplicaciones RutPay o BancoEstado, y también acceder a él de manera presencial en las CajaVecina.



​"Es importante destacar que este cupón va a funcionar igual que una cuenta paralela, por lo tanto, no necesariamente se va a ocupar todo el fondo en una compra. El usuario va a definir si quiere ocupar todo o parte de él desde junio hasta septiembre (...). Además de los canales digitales, con la instalación de la CajaVecina en Puerto Toro, se ha habilitado ese lugar al igual que las CajaVecina en Puerto Williams, para que puedan imprimir su cupón de gas", manifestó.



​Por su parte, Daniel Asun de Gasco Magallanes, quien es jefe de la única empresa autorizada a distribuir gas licuado en la comuna, mencionó que la sucursal se encuentra preparada para la entrega de este servicio. "A partir del mes de marzo, año a año nos preparamos siempre para los requerimientos, así que para este bono estamos más que preparados. Tenemos la masa operativa suficiente para poder cubrir la necesidad", señaló, informando que los horarios de atención son de lunes a viernes, entre las 9:30 y 12:30 horas.



​Cabe recordar que el Cupón de Gas Licuado está dirigido a jefas y jefes de hogar mayores de 18 años que pertenezcan hasta el 80 por ciento más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), vigente al 16 de abril de 2026, en cuya categoría están las 680 viviendas en Cabo de Hornos.



​Este apoyo estará vigente entre 17 de junio y 30 de septiembre próximos. El saldo no utilizado vencerá en la última fecha mencionada y no podrá usarse después. Para más información, visitar https://www.cupondegas.gob.cl/.​

