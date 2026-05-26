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26 de mayo de 2026

PARQUE DEL ESTRECHO ABRIRÁ SUS PUERTAS GRATUITAMENTE PARA CELEBRAR EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS JUNTO A LA COMUNIDAD

La histórica ruta hacia Fuerte Bulnes volverá a llenarse de cultura, naturaleza y encuentros familiares durante una celebración que marcará además la puesta en marcha oficial del renovado auditorio del Museo del Estrecho.

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​Con el paisaje austral como escenario y el patrimonio como protagonista, el Parque del Estrecho de Magallanes se prepara para vivir una nueva edición del Día de los Patrimonios con una programación gratuita especialmente pensada para disfrutar en familia.

Los días sábado 30 y domingo 31 de mayo, la comunidad podrá recorrer uno de los lugares más emblemáticos de la región y participar de una variada agenda de actividades culturales, artísticas y recreativas que buscarán conectar a los visitantes con la historia, la naturaleza y la identidad patagónica.

La celebración tendrá además un hito especial: la puesta en marcha oficial del renovado auditorio del Museo del Estrecho, un espacio modernizado que incorpora una pantalla LED de última generación de 4,5 x 2,5 metros y que nace con el objetivo de transformarse en un nuevo punto de encuentro para actividades culturales, educativas y audiovisuales abiertas a la comunidad.

Será precisamente este espacio el que albergará gran parte de la programación preparada para el fin de semana, incluyendo shows de títeres, cuentacuentos, lecturas dramatizadas, música en vivo, charlas patrimoniales y actividades orientadas a niños y adultos.

El sábado 30 de mayo las actividades comenzarán desde las 11:00 horas con el show de títeres “La leyenda Selknam de Kamshout y el otoño. Más tarde se presentará el relato “La leyenda de amor de Calafate”, la lectura dramatizada de “Creciente”, el taller creativo “Aves Australes: crea tu propio llavero”, además de la presentación musical de Julio Cañas y la charla “Aves de la Patagonia y la Amazonía”.

En tanto, el domingo 31 de mayo la programación incluirá avistamiento de aves junto a Pajareras Australes, instancia que permitirá a los asistentes conocer más sobre las especies que habitan el entorno natural del parque. La jornada finalizará nuevamente con música original patagónica a cargo de Julio Cañas.

Durante ambos días también habrá pintacaritas para niños y niñas, entrega de pasaportes patrimoniales y recorridos guiados por el Monumento Nacional Fuerte Bulnes cada una hora, invitando a los visitantes a descubrir parte fundamental de la historia del estrecho de Magallanes.

“Queremos que las personas puedan reencontrarse con nuestra historia y vivir el patrimonio de una manera cercana, entretenida y significativa. Este año además tendremos la alegría de presentar oficialmente nuestro renovado auditorio, un espacio pensado para seguir impulsando la cultura, la educación y las experiencias comunitarias en el parque”, señaló la gerente del Parque del Estrecho, Ximena Castro, quien destacó que esta celebración busca acercar el patrimonio a las familias en un entorno natural privilegiado.

El parque permanecerá abierto entre las 10:00 y las 17:30 horas, con último ingreso a las 16:30 horas o hasta completar la capacidad máxima diaria del recinto. El acceso será por orden de llegada.

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CASA MORADA CELEBRARÁ EL DÍA DEL PATRIMONIO CON CHARLAS DE CÓMIC, ARTE URBANO Y OFICIOS CREATIVOS

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