PLAN INVIERNO 2026 YA ESTÁ EN MARCHA EN MAGALLANES: VIALIDAD REFUERZA DESPLIEGUE Y LLAMA AL AUTOCUIDADO EN RUTAS

​La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas dio inicio oficial al Plan Invierno 2026 en la Región de Magallanes, una estrategia que comenzó el pasado 15 de mayo y que se extenderá, en una primera etapa, hasta el 5 de septiembre. El despliegue considera recursos humanos, maquinaria especializada y la utilización de cerca de 4 mil toneladas de sal para mantener las rutas transitables durante la temporada invernal. En conversación con el programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, el jefe provincial de Vialidad, Iván Navarro, explicó que actualmente existen tres centros de operación activos en la provincia de Magallanes: Villa Las Nieves, el puesto 103 de la Ruta 9 y Monte Aymond. Desde las 5:30 de la mañana los equipos recorren las rutas para evaluar condiciones y emitir informes diarios sobre el estado de los caminos, información que luego es difundida a través de redes sociales y medios de comunicación. Navarro destacó que la prioridad durante el invierno son las rutas pavimentadas como la Ruta 9, CH-255 y 257, aunque también se mantiene atención sobre caminos de ripio utilizados por sectores productivos, ganaderos y comunidades rurales. Asimismo, recordó que la aplicación de sal se realiza principalmente en curvas, pendientes y sectores críticos históricamente afectados por congelamiento, complementándose con tecnología anti-hielo basada en melaza y agua salina, la cual permite evitar la formación de escarcha por varios días. Desde Vialidad reiteraron el llamado al autocuidado y a la planificación de viajes durante el invierno, especialmente considerando la presencia de escarcha negra y cambios bruscos de temperatura característicos de la Patagonia. Además, insistieron en revisar diariamente los reportes oficiales del estado de rutas y mantener vehículos en condiciones adecuadas para enfrentar el invierno magallánico.









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