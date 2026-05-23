MINISTRA XIMENA RINCÓN IMPULSA AGENDA DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ENTRE CHILE Y ARGENTINA

La ministra de Energía, Ximena Rincón, encabezó su primera gira oficial al exterior con una visita a Argentina, donde lideró una agenda enfocada en fortalecer la integración energética entre ambos países. La autoridad participó en reuniones con representantes del gobierno argentino y actores del sector privado en la ciudad de Buenos Aires.

La delegación chilena estuvo integrada por representantes del Estado y de empresas distribuidoras, transmisoras y generadoras de energía. Durante los encuentros se abordaron temas relacionados con interconexión eléctrica, exportación de gas natural e inversiones regionales, con el objetivo de avanzar en un nuevo marco de entendimiento bilateral.

Entre los principales puntos discutidos se encuentra la expansión de las exportaciones de gas desde Vaca Muerta utilizando infraestructura chilena, además de la posibilidad de conectar excedentes de generación renovable de Chile con proyectos mineros vinculados al cobre y litio en Argentina.

“En esta gira se han abierto conversaciones y se han adquirido compromisos para desarrollar un trabajo que no solo conecte a nuestro país con Argentina, sino que lo integre”, señaló la ministra Rincón, agregando que el objetivo es facilitar inversiones y generar mejores condiciones para ambos países.

El seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, destacó que las gestiones realizadas podrían abrir nuevas oportunidades para la región. “La gira de la ministra Rincón está cimentando nuevas posibilidades de intercambio energético y comercial, cuyos efectos pueden significar importantes beneficios para Chile en general y Magallanes en particular”, afirmó.

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