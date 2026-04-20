ACUERDO CON STEINERT: ESTADOS UNIDOS INVERTIRÁ US$ 1 MILLÓN PARA FORTALECER COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO EN CHILE

Este lunes se dará un nuevo paso en las relaciones entre el Gobierno de Chile y Estados Unidos, en materia de seguridad. Esto, a propósito de la suscripción de una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley entre ambos países, para fortalecer -como relevan desde el Ejecutivo- el combate del crimen organizado transnacional.

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La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública que lidera Trinidad Steinert y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tiene como objetivo fortalecer las fuerzas de orden y seguridad de Chile, por lo que implica una inyección de recursos por US$ 1 millón por parte de la administración de Donald Trump.





Se pretende lograr “la interrupción y desmantelamiento de redes de crimen organizado y apoyar la investigación y persecución penal de miembros de redes que infrinjan el derecho internacional”, como informaron desde la cartera encabezada por la otrora fiscal regional.

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Al respecto, la secretaria de Estado enfatizó en que “con este acuerdo, Chile y Estados Unidos permiten fortalecer herramientas del Estado para enfrentar delitos complejos y fenómenos transnacionales, en línea con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y fortalecer la institucionalidad”.





Agregó, en el mismo sentido, que el norte es hacer frente al narcotráfico, ciberdelitos y lavado de dinero, “mediante cooperación técnica, capacitación y apoyo a la coordinación entre agencias, contribuyendo a reforzar la seguridad pública y la cooperación internacional”.

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Considerando aquello es que el acuerdo también contempla la creación de un nuevo equipo interinstitucional entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el FBI. Ambas instituciones llevan años trabajando unidas y compartiendo antecedentes, por lo que ahora se iría un paso más allá.





Conforme al detalle entregado por Seguridad, los fondos que dispondrá el Departamento de Estado, se utilizarán para la compra de equipamiento logístico y tecnológico para las investigaciones que realice el equipo conformado por la PDI y el FBI, y para nuevas investigaciones en recintos penitenciarios. Se comprarán vehículos, computadores y herramientas para la investigación de delitos complejos, apuntaron desde la cartera.

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Desde el punto de vista político y estratégico, agregan desde la repartición, este acuerdo representa un apoyo explícito de Estados Unidos a la agenda de seguridad del gobierno del Presidente José Antonio Kast.





Manifestaron, en línea, que los datos de todas las medidas de desempeño se compartirán trimestralmente. Y las partes acordaron reunirse al menos una vez al año para revisar el avance de las metas fijadas.

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Fuente: latercera.com

