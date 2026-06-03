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3 de junio de 2026

ORGANIZACIÓN PROPONE ALIANZA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN MAGALLANES

Durante el encuentro, el equipo de WCS Chile expuso el trabajo que la organización desarrolla en el país, su trayectoria en conservación y su origen en Tierra del Fuego, particularmente a través de la administración del Parque Karukinka.

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Con el objetivo de fortalecer la colaboración en materia de conservación y gestión de áreas protegidas, y en el marco de una reunión de lobby, representantes de WCS Chile sostuvieron una reunión de presentación con el director regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en Magallanes, Alejandro Fernández.

 
Durante el encuentro, el equipo de WCS Chile expuso el trabajo que la organización desarrolla en el país, su trayectoria en conservación y su origen en Tierra del Fuego, particularmente a través de la administración del Parque Karukinka. Asimismo, se abordaron las distintas iniciativas que la organización impulsa a nivel nacional en áreas de conservación terrestre y marina.

 
“El foco de la reunión fue poner en contexto el trabajo que estamos desarrollando con el servicio a nivel nacional para la firma de un convenio marco de colaboración. En específico, el interés es ponernos a disposición y mostrar nuestra voluntad de colaborar con el despliegue actual del servicio”, señaló Diego Flores, director de WCS Chile.

 
En la instancia, WCS destacó la experiencia desarrollada en la Región de Magallanes en ámbitos como gestión de áreas protegidas, monitoreo e investigación de vida silvestre y control de especies exóticas invasoras presentes en ecosistemas de alto valor ecológico.

 
“Acá en la región de Magallanes contamos con una larga experiencia en el Parque Karukinka, con presencia permanente a través de un cuerpo de guardaparques y un equipo profesional que trabaja en la actualización del plan de manejo y en las distintas amenazas como castores, perros sin supervisión, ganado bagual, incendios forestales y turismo no sustentable”, agregó Flores.

 
La organización también presentó otras líneas de trabajo que desarrolla en la región, entre ellas el monitoreo participativo, el enfoque de Una Salud, además del trabajo en residuos marinos y conservación marina en la red de áreas marinas protegidas del Estrecho de Magallanes,.

 
Desde WCS Chile señalaron que uno de los principales objetivos de este acercamiento es contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, poniendo a disposición capacidades técnicas y experiencia territorial de la organización, que puedan apoyar la implementación de los desafíos actuales del SBAP en Magallanes.

 
La reunión permitió abrir espacios para proyectar futuras líneas de colaboración, incluyendo la posibilidad de avanzar hacia un convenio regional, más específico, que facilite el desarrollo de iniciativas conjuntas en conservación y gestión de biodiversidad en las zonas de Tierra del Fuego y del estrecho de Magallanes.

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