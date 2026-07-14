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14 de julio de 2026

ASOCIACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CHILE REALIZÓ SEMINARIO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL MUNDO COOPERATIVO

La instancia fue liderada por el presidente de la ANCCh, Mauricio Rojas Lagos, y contó con la charla principal del cofundador de Grupo Digital Bank, Ramón Heredia, quien expuso sobre inteligencia artificial, innovación y transformación digital aplicada a organizaciones y modelos empresariales.

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La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile (ANCCh) realizó el seminario híbrido "IA, tecnología e innovación al servicio del desarrollo cooperativo", actividad desarrollada en el marco del Día Internacional de las Cooperativas y orientada a abordar los desafíos que enfrentan estas organizaciones frente a la transformación tecnológica.

La instancia fue liderada por el presidente de la ANCCh, Mauricio Rojas Lagos, y contó con la charla principal del cofundador de Grupo Digital Bank, Ramón Heredia, quien expuso sobre inteligencia artificial, innovación y transformación digital aplicada a organizaciones y modelos empresariales.

Posteriormente, se desarrolló un panel con la CEO de Soft Power Connections, Jennyfer Salvo; el profesor asistente de la Universidad de los Andes, Sebastián Cea; y el gerente general de Conavicoop, Mauricio De la Barra, quienes abordaron desde distintas perspectivas el rol de la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial en el desarrollo futuro de las cooperativas.

El gerente general del Servicio de Cooperación Técnica del Ministerio de Economía, Henry Azurmendi, asistió al seminario y comentó que "la transformación tecnológica en las pymes, de la mano de la innovación y las inteligencias artificiales, es un pilar importante que incorporamos a nuestra gestión. Por ello estamos agradecidos de este trabajo que estamos desarrollando junto a la Asociación Nacional de Cooperativas, y especialmente por este seminario, cuyas exposiciones y panelistas nos dieron una mirada muy moderna sobre el impulso a los modelos asociativos en el país".

Respecto al valor del seminario del Día Internacional de las Cooperativas, el presidente de la ANCCh, Mauricio Rojas Lagos, comentó que "es muy importante para nosotros hablar de esta temática por el contexto de un desarrollo tecnológico que está traspasando modelos de negocio. Las cooperativas nos estamos haciendo cargo de ello con tal de lograr el bienestar de nuestros socios".

Revisa el seminario aquí

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