PRESIDENTE DE TRANSPORTISTAS DE PUNTA ARENAS PLANTEA QUE EL MEPCO SEA MENSUAL PARA TRASPASAR COSTOS A TARIFAS

El presidente de la Asociación Gremial de Transportistas de Punta Arenas, Asociación Gremial de Transportistas de Punta Arenas, Carlos Estrada Goic, abordó esta mañana la situación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y su impacto en el sector, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En ese contexto, el dirigente valoró la existencia del instrumento, señalando que “hasta hoy ha sido un medio de mitigación de las alzas y bajas de los combustibles, de lo que se esta conversando hoy día en primer lugar decir que es un instrumento útil y como confederación creemos que se debe mantener el mepco”. No obstante, planteó la necesidad de introducir ajustes que permitan mejorar su funcionamiento.

Entre las propuestas del gremio, destacó la modificación en la periodicidad de su aplicación. “una sugerencia es que el mepco se aplica semanalmente y nosotros tenemos una propuesta de que sea mensual de manera tal de que sea posible traspasar a tarifas estas alzas o bajas de que se pueda traspasar mensualmente esta tarifa, estamos pidiendo ayuda al estado al gobierno a traspasar el valor de la tarifa proporcionalmente”, explicó.

Asimismo, Estrada abordó el contexto de la infraestructura vial y su administración, indicando que “las carreteras a las que se refería el terremoto del 85 están concesionados a privados el estado no tiene participación en el control ni recaudación de esas carreteras”, marcando una diferencia respecto del rol estatal en estos ámbitos.

Finalmente, reiteró la postura del gremio respecto a la continuidad del mecanismo, aunque con eventuales ajustes estructurales. “el mepco debe continuar se puede mejorar yo creo que se debe evaluar la disminución o la eliminación del impuesto especifico o transparentarlo”, concluyó.





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