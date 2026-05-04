MOP PUBLICA LICITACIONES PARA REACTIVAR MANTENCIÓN DE CERCA DE 15 MIL KILÓMETROS DE CAMINOS EN ABANDONO

Durante abril, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó, a través de la plataforma Mercado Público, las bases de licitación para 42 contratos globales de conservación vial, con el objetivo de reactivar la mantención de caminos a lo largo de todo el país, muchos de los cuales se encontraban sin cobertura vigente.



Esta medida forma parte del plan de recuperación de la infraestructura vial impulsado por el MOP, luego de constatar el rezago en la mantención de un número importante de redes de caminos. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, expuso recientemente ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados que más de 60 contratos globales —equivalentes a más de 22 mil kilómetros, cerca del 25% de la red vial nacional— presentaban problemas de continuidad o no estaban vigentes.



“Encontramos una situación muy compleja que es el abandono en muchos caminos, dado que los contratos globales de mantención no están al día. Varios de esos contratos no existen hace meses, porque no se renovaron a tiempo y otros van a vencer pronto, dejando sin mantención miles de kilómetros de caminos rurales en todo el país”, señaló el ministro Arrau.

En esta primera etapa de reactivación, los 42 contratos publicados consideran una cobertura superior a los 15 mil kilómetros y una inversión estimada cercana a los $250 mil millones. Este proceso fue desarrollado de manera coordinada entre la Dirección General de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) del MOP.



La distribución regional de los contratos es la siguiente: Tarapacá 3; Antofagasta 2; Atacama 7; Valparaíso 2; Metropolitana 3; Biobío 4; La Araucanía 3; Los Ríos 2; Los Lagos 10; Aysén 2, y Magallanes 4.



El director General de Obras Públicas, Joaquín Dagá, destacó la urgencia de esta medida y el compromiso institucional con la recuperación de la red vial: “Desde que asumimos en marzo, la reactivación de los contratos de mantención de caminos se transformó en una prioridad. En abril logramos avanzar con la publicación de 42 licitaciones, que permitirán mejorar las condiciones de conectividad y calidad de vida de miles de personas. Durante mayo continuaremos este esfuerzo con la publicación de 25 contratos adicionales”.



Entre las iniciativas consideradas destacan contratos de conservación en zonas estratégicas y de alta necesidad territorial, como la Provincia de Malleco (sector Nahuel) en La Araucanía, que beneficia a las comunas de Traiguén, Lumaco, Los Sauces y Purén, y que acumulaba más de 500 días sin contrato de mantención. Asimismo, se incluyen caminos en sectores cordilleranos de la Provincia de Copiapó (Atacama), en la Provincia de General Carrera (Aysén) y en la Provincia de Última Esperanza, en las comunas de Natales y Torres del Paine (Magallanes).



