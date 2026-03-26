DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA LIBER LAZO DESTACA HITO DE SEGURIDAD LABORAL EN OBRA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO RUBENS

En el marco de una feria de seguridad organizada, este miércoles último, por la empresa Flesan, autoridades, trabajadores y equipos técnicos destacaron un importante hito en la construcción del puente sobre el río Rubens: la ejecución de 150 mil horas hombre sin accidentes con tiempo perdido, reflejo del compromiso con la seguridad laboral en una obra clave para la conectividad regional.

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La actividad contó con la presencia del Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, quien relevó el enfoque integral de la jornada, señalando que “estamos hoy día reunidos en esta feria de seguridad, una actividad que realiza la empresa tanto para sus trabajadores como para enaltecer este concepto que es fundamental. Aquí hay dos puntos claves: la seguridad de los trabajadores y la seguridad que representa esta nueva obra para la comunidad”.

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En esa línea, la autoridad agregó que “el puente sobre el río Rubens implica mayor seguridad para las personas de la provincia, en un eje de conectividad tan relevante entre Punta Arenas y Puerto Natales. Esta es una actividad muy interesante, donde además los trabajadores fortalecen una cultura que los resguarda”.

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Durante la feria participaron la Mutual de Seguridad y diversos proveedores de artículos de seguridad de la región, quienes presentaron equipamiento, servicios y buenas prácticas orientadas a fortalecer la prevención de riesgos en faena.

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El proyecto, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), representa un avance significativo en infraestructura vial, mejorando las condiciones de tránsito y reforzando la seguridad en una ruta estratégica para la región de Magallanes.

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Desde la empresa ejecutora, el jefe de terreno de la obra, Cristian Cisterna, destacó que “hoy día cumplimos 150 mil horas hombre sin accidentes con tiempo perdido, lo que es un gran logro a nivel de organización, de empresa y de los trabajadores. Es una obra compleja, con múltiples actividades, pero existe un compromiso real por mantener esta senda y seguir cumpliendo con cero accidentes”.

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Por su parte, el gerente del proyecto en Magallanes de la empresa Flesan, Juan Vergara, enfatizó que “la seguridad y el bienestar de los trabajadores son nuestra primera prioridad. La vida no se reemplaza, y nuestra meta es terminar el contrato sin ningún tipo de accidente, ni con tiempo perdido ni de ninguna naturaleza”.

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Durante la jornada también se reconoció a trabajadores destacados por su compromiso con la seguridad, quienes valoraron el ambiente laboral y las condiciones de resguardo en la faena. Abraham Gaete, trabajador proveniente de la comuna de Tirúa, señaló estar “muy contento de formar parte de esta empresa, donde se ve el compañerismo y la preocupación por la seguridad”.

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Asimismo, Lisandro Arroyo, jefe de topografía de la obra, destacó la importancia de estos reconocimientos, indicando que “los logros en seguridad son fundamentales en una obra tan relevante como esta, y motivan a seguir trabajando con responsabilidad”.

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La instancia permitió no solo visibilizar buenas prácticas en seguridad laboral, sino también fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado, promoviendo estándares que resguardan la vida de los trabajadores y aportan al desarrollo de infraestructura segura para toda la comunidad.