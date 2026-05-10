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10 de mayo de 2026

VACUNA CHILENA BASADA EN PROTEÍNA DEL “LOCO” MUESTRA RESULTADOS PROMETEDORES CONTRA EL MELANOMA AVANZADO

El ensayo clínico de fase I de la inmunoterapia experimental TRIMELVax evidenció un perfil de seguridad favorable y señales preliminares de respuesta en pacientes con melanoma metastásico tratados en el Hospital del Salvador.

vacuna loco

La vacuna terapéutica experimental TRIMELVax, desarrollada por la empresa biotecnológica Oncobiomed junto a investigadores de la Universidad de Chile, mostró resultados iniciales positivos en un ensayo clínico realizado en pacientes con melanoma metastásico avanzado. El estudio fue aplicado en el Hospital del Salvador y sus resultados fueron publicados en la revista científica British Journal of Cancer.

La inmunoterapia fue diseñada utilizando extractos tumorales sometidos a estrés térmico y combinados con un adyuvante derivado de la hemocianina del molusco chileno Concholepas concholepas, conocido popularmente como “loco”. El objetivo de esta tecnología es estimular el sistema inmune para que reconozca y ataque células cancerosas resistentes a tratamientos convencionales.

El ensayo clínico de fase I incluyó a 17 pacientes que recibieron al menos una dosis de la vacuna, todos con melanoma avanzado que había progresado pese a inmunoterapias previas. Según el estudio, la mayoría de los efectos adversos fueron leves o moderados, mientras que la tasa de control de la enfermedad alcanzó cerca del 41%, incluyendo pacientes que lograron estabilizar su condición y un caso con regresión parcial de metástasis pulmonares.

El proyecto fue liderado por el oncólogo Roberto Estay junto a los investigadores Flavio Salazar-Onfray y Mercedes López, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El equipo destacó que se trata de una tecnología desarrollada íntegramente en el país y que los resultados obtenidos permiten proyectar futuros estudios clínicos de mayor escala para evaluar su eficacia y posibles combinaciones con otras inmunoterapias.


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