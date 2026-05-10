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10 de mayo de 2026

MAMÁS SIGUEN SIENDO EL PRINCIPAL APOYO DE LOS CHILENOS FRENTE A CRISIS ECONÓMICAS Y EMOCIONALES

​Un estudio realizado en el contexto del Día de la Madre reveló que la figura materna continúa siendo la principal red de apoyo para los chilenos ante problemas económicos, emocionales y familiares.

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La investigación mostró que los jóvenes entre 18 y 34 años recurren mayoritariamente a sus madres cuando enfrentan una crisis, alcanzando un 49% de las preferencias. En contraste, las personas mayores de 55 años señalaron principalmente a sus hijos y hermanos como principales apoyos familiares.

El estudio también evidenció que la madre aparece como la principal red de apoyo transversalmente en casi todos los grupos socioeconómicos. Solo en el segmento ABC1 las personas priorizaron a sus parejas y hermanos antes que a sus madres.

En materia de cuidado infantil, un 72% de los encuestados afirmó que acudiría primero a la familia directa para recibir ayuda, rol que continúa siendo asumido principalmente por madres y abuelas dentro de los hogares.

Además, frente a situaciones de vulnerabilidad emocional o crisis económicas importantes, la mayoría de las personas indicó que buscaría apoyo en su círculo familiar antes que en instituciones externas. Solo un 15% señaló que acudiría primero a entidades financieras ante problemas económicos graves.

Jimena Valenzuela, directora del Instituto de Ciencias de la Familia, explicó que los resultados reflejan el rol central que sigue teniendo la maternidad en la sociedad chilena, aunque también plantean desafíos relacionados con la corresponsabilidad parental y el apoyo compartido dentro de las familias.


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