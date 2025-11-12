MULTIGREMIAL DE LAS FF.AA. EN RETIRO ENTREGÓ SU APOYO AL CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC ARCOS

La Multigremial FACIR, organización que agrupa a miembros en retiro de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, informa a la opinión pública que ha decidido brindar su respaldo oficial al candidato a diputado, Juan Srdanovic Arcos, quien postula como independiente en el pacto del Partido Republicano por el Distrito 28, correspondiente a la región de Magallanes.

Esta decisión se sustenta en la trayectoria, compromiso cívico y profundo respeto de Srdanovic por las instituciones nacionales, así como su vínculo histórico con el mundo militar y su formación académica en Derechos Humanos, que lo acreditan como un representante capaz de defender con fuerza los valores de la Patria, la seguridad, la soberanía y el desarrollo regional de Magallanes.

La Multigremial FACIR reafirma su convicción de que Juan Srdanovic Arcos representa una voz honesta, libre y valiente, comprometida con las necesidades de los chilenos del sur austral y, especialmente, con aquellos que han dedicado su vida al servicio del país en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El compromiso del candidato con los postulados y las directrices de la Multigremial de las Fuerzas Armadas llevó a esta entidad a entregarle su apoyo a nivel regional siendo el único candidato que apoyará en la región de Magallanes, según declaración pública difundida a los medios de prensa

Por la seguridad, el orden y el desarrollo de Magallanes: la Multigremial FACIR apoya a Juan Srdanovic Arcos.

