Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

HIPERMERCADO ROFIL Y SUPERMERCADO "LA SAL" MARCAN LA NUEVA ETAPA DEL GRUPO INSUA EN MAGALLANES

Buenos días región.

alvaroinsua

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Álvaro Insua Holscher, dueño del Grupo Insua, conversó con la ciudadanía sobre la historia, el presente y los desafíos del negocio familiar, que suma 106 años de trayectoria en la Región de Magallanes, consolidándose como un referente del comercio y del abastecimiento de alimentos.

Durante la entrevista, Insua destacó que actualmente es la cuarta generación familiar la que está a cargo del grupo, dando continuidad a un legado que ha acompañado el desarrollo regional por más de un siglo, especialmente en el ámbito del comercio y la distribución de alimentos, sector en el que han tenido una presencia histórica.

Asimismo, se refirió a la evolución del grupo en los últimos años, señalando que hace aproximadamente cinco años comenzaron su incursión en el mundo del retail, ampliando su oferta y cercanía con la comunidad a través del Hipermercado Rofil, el Supermercado La Sal, fortaleciendo así su rol en el abastecimiento y servicio a los hogares magallánicos.

Finalmente, Insua relevó la importancia de mantener una mirada de largo plazo, combinando la experiencia heredada con nuevos desafíos, reafirmando el compromiso del Grupo Insua con la región, su gente y el desarrollo del comercio local.


futsalpuntaarenas

EL CAMPEÓN DEL EXTREMO SUR VA POR TODO: PUNTA ARENAS FUTSAL ENFRENTA A COLO COLO ESTE SÁBADO EN LA SUPERCOPA POR UN CUPO A LIBERTADORES

FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

navidad2026

FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

diputadobianchi

“ES UN MUY MAL ‘REGALO DE NAVIDAD’ PARA MAGALLANES“: DIPUTADO CARLOS BIANCHI DENUNCIÓ NUEVA SUSPENSIÓN DE SUBSIDIO A TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

jovenesagriculturaindap

NUEVAS MANOS PARA LA AGRICULTURA NATALINA, JÓVENES QUE SE QUEDAN Y PRODUCEN CON APOYO DE INDAP

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”