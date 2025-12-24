HIPERMERCADO ROFIL Y SUPERMERCADO "LA SAL" MARCAN LA NUEVA ETAPA DEL GRUPO INSUA EN MAGALLANES

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Álvaro Insua Holscher, dueño del Grupo Insua, conversó con la ciudadanía sobre la historia, el presente y los desafíos del negocio familiar, que suma 106 años de trayectoria en la Región de Magallanes, consolidándose como un referente del comercio y del abastecimiento de alimentos.

Durante la entrevista, Insua destacó que actualmente es la cuarta generación familiar la que está a cargo del grupo, dando continuidad a un legado que ha acompañado el desarrollo regional por más de un siglo, especialmente en el ámbito del comercio y la distribución de alimentos, sector en el que han tenido una presencia histórica.

Asimismo, se refirió a la evolución del grupo en los últimos años, señalando que hace aproximadamente cinco años comenzaron su incursión en el mundo del retail, ampliando su oferta y cercanía con la comunidad a través del Hipermercado Rofil, el Supermercado La Sal, fortaleciendo así su rol en el abastecimiento y servicio a los hogares magallánicos.

Finalmente, Insua relevó la importancia de mantener una mirada de largo plazo, combinando la experiencia heredada con nuevos desafíos, reafirmando el compromiso del Grupo Insua con la región, su gente y el desarrollo del comercio local.

​

