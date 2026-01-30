MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS RETIRÓ CERCA DE 5 TONELADAS DE BASURA DEL PARQUE CHABUNCO

Con el objetivo de mantener limpio uno de los espacios naturales más emblemáticos de la comuna, personal municipal de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato llevó a cabo una jornada de limpieza en el Parque Chabunco.

Así lo informó Christian Muñoz, director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, quien señaló que el municipio se mantiene constantemente monitoreando el estado del parque. "Es muy importante que todos trabajemos para poder cuidar el parque. Estamos enfrentando eventos de altas temperaturas, por lo que el manejo del fuego es fundamental, así como también el manejo de las basuras. Traigan sus bolsas de basura, llévenselas a sus casas y dispónganlas para que el camión recolector domiciliario se las pueda llevar al vertedero", indicó.

Durante las labores de limpieza se encontraron principalmente botellas plásticas, botellas de vidrio, envases PET y una gran cantidad de toallas húmedas, muchas de ellas abandonadas en los quinchos y adosadas a los árboles. "El llamado va a ser enfático y majadero para que todo este tipo de basura, que hoy puede convertirse incluso en material combustible y provocar incendios, sea depositada en bolsas de basura y trasladada a la ciudad de Punta Arenas, para que el camión recolector, en su frecuencia habitual, la pueda retirar", advirtió el director.

Por su parte, Sofía Blanco, ingeniera forestal de la Dirección de Medio Ambiente, alertó sobre la detección de inicios de fogatas en sectores no habilitados. "El Parque Chabunco cuenta con alrededor de 50 fogones habilitados, por lo que no se entiende que se intente encender fuego a metros de los quinchos o incluso junto a los árboles, lo que pone en riesgo este ecosistema", señaló.

Blanco reiteró el llamado a respetar las zonas autorizadas para el uso del fuego y a no extraer árboles o ramas del entorno. "Si las personas planean hacer un asado o una fogata, deben traer su propia madera o carbón. Cuidar este espacio es responsabilidad de todos", concluyó.

Desde el municipio reiteraron que continuarán atentos a las condiciones del parque y reforzaron el llamado a la comunidad a colaborar activamente para preservar estos espacios naturales.