INDUSTRIA SALMONERA DE MAGALLANES ALERTA POR GOBERNANZA DEL PARQUE KAWÉSQAR

Tras la formalización del Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar, mediante la Resolución Nº313 de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la industria salmonera manifestó una mezcla de cautela y preocupación respecto de los alcances que podría tener el nuevo instrumento para la administración del territorio en la Región de Magallanes.

Aunque desde el sector reconocen que el plan se refiere a un área protegida terrestre, por lo que no afectaría directamente a la salmonicultura en el corto o mediano plazo, advierten que el modelo de gobernanza establecido podría generar precedentes para la gestión futura de otras áreas protegidas de la región, según reportó el medio local La Prensa Austral.

La gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas Philippi, abordó el tema en declaraciones al medio regional La Prensa Austral, donde sostuvo que el proceso abre interrogantes sobre la forma en que se administrarán estos espacios. “Nos preocupa la forma de trabajo o de gobernanza que va a haber hacia las distintas áreas protegidas”, señaló Rojas.

Uno de los aspectos que genera mayor inquietud en el gremio es la creación de un consejo de gestión con facultades vinculantes, integrado por representantes del Estado y comunidades indígenas. Desde la industria se cuestiona si este mecanismo es el adecuado para adoptar decisiones sobre territorios que consideran de interés público.

Entre las dudas planteadas por el sector figura la posibilidad de que decisiones relacionadas con investigación científica, sobrevuelos o incluso operaciones vinculadas a rescates o incendios queden sujetas a la aprobación de este consejo. También se ha planteado la necesidad de contar con mayor claridad sobre la transparencia de las decisiones y el acceso a las actas del órgano de gestión.

Más allá del parque nacional, la principal preocupación del gremio se concentra en el futuro plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, donde la industria salmonera sí mantiene operaciones productivas.

A diferencia del parque, de carácter terrestre, en la reserva convergen diversas actividades vinculadas al maritorio, entre ellas salmonicultura, pesca artesanal, turismo y navegación comercial.

“Como industria estamos muy afectados y preocupados por el futuro plan de manejo de la reserva”, afirmó Rojas, quien cuestionó si el mismo modelo de gobernanza podría replicarse en ese espacio marítimo y si todos los actores productivos serán considerados de manera equivalente.

El sector también ha manifestado reparos respecto de algunas disposiciones del plan. Entre ellas, mencionan la autorización del uso tradicional del fuego por parte de comunidades indígenas dentro del parque, lo que, a juicio del gremio, contrasta con las estrictas sanciones que enfrentan los visitantes por acciones como fumar en zonas no habilitadas.

“Por un lado tenemos este trabajo con multas y fiscalización, y por otro aprobamos un plan de manejo donde se va a permitir prender fuego dentro de un parque nacional”, planteó la representante gremial.

Analizan acciones administrativas o judiciales

En cuanto a las acciones que podría adoptar la industria, Rojas indicó que la posibilidad de recurrir a instancias judiciales o presentar el caso ante la Contraloría General de la República sigue abierta para cualquier actor que considere que la legalidad del proceso ha sido vulnerada.

Por ahora, el gremio espera sostener reuniones con las nuevas autoridades para plantear sus inquietudes y solicitar mayores definiciones respecto del futuro de la gobernanza territorial en la zona.

Información basada en declaraciones recogidas por el medio regional La Prensa Austral.

Fuente: mundoacuicola.cl