MINVU REASIGNA VIVIENDA QUE FUE RECUPERADA ANTES DE SU ENTREGA POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

En la comuna de Punta Arenas fue reasignada una vivienda a una familia que contaba con un subsidio habitacional individual asignado, sin aplicar, y que cumple con los requisitos del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.N°49, destinado a familias en condición de vulnerabilidad.

La vivienda se ubica en uno de los conjuntos habitacionales inaugurados en diciembre pasado, donde antes de la entrega, se detectó 11 casos de incumplimiento de la normativa, los que pasaron a revisión jurídica para determinar la persistencia de causales de retención del beneficio y reasignación.

Respecto a esta acción, el Seremi Rodolfo Guajardo Barría informó “Dimos cumplimiento al mandato presidencial, reafirmado por el Ministro Ivan Poduje en su visita a la Región, de agilizar la entrega de viviendas a familias que cumplen con los requisitos del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Es en esta línea es que compartimos la alegría de una joven familia que recibió las llaves de su casa propia después de años de espera, ya que habían obtenido un subsidio habitacional individual que no habían podido aplicar a la fecha y acá se dio la posibilidad”.

Desde el Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviu informaron que es obligación revisar el cumplimiento de los requisitos de los postulantes desde la asignación del beneficio hasta la entrega de llaves, verificando la veracidad de los antecedentes proporcionados durante la postulación y también cambios en la condición de las familias.

Entre las causales de pérdida del beneficio están la adulteración de antecedentes que figuran en el Registro Social de Hogares, como por ejemplo la omisión de integrantes del núcleo familiar o la incorporación en el núcleo de hijos o hijas que ya fueron acreditados en una postulación anterior por uno de los progenitores. Además, se revisan cambios en la situación familiar del núcleo postulante, como por ejemplo la adquisición de una propiedad en forma privada durante el proceso.

Así mismo, el Serviu está facultado para solicitar el reintegro del beneficio cuando se determina la no ocupación de la vivienda por parte de los integrantes del núcleo o el arriendo de la misma, dato obtenido a través de la fiscalización de los proyectos habitacionales entregados y denuncias ciudadanas. Canales que han permitido incrementar el reintegro de viviendas en el último tiempo.

Proceso de reasignación

La reasignación de las viviendas recuperadas por parte del Serviu, se realiza a partir de la revisión de la nómina regional de personas que cuentan con subsidio individual asignado para la adquisición de vivienda y su priorización se basa en los criterios ponderados en la postulación tales como la cantidad de integrantes del núcleo familiar, edades y déficit de habitabilidad, así como la antigüedad del beneficio.

En el caso de la vivienda reasignada esta semana, el beneficiario, Carlos Cubillos Castro, es jefe de hogar de una familia integrada por su pareja y 5 hijos e hijas menores de edad.

Tras la entrega de llaves el nuevo propietario señaló “Estoy contento ahora con los niños, porque ya no vamos a tener que estar pagando arriendo, con el temor como ahora a que nos echen ya que estamos arrendando, y uno no sabe en qué momento va a tener que irse. Estamos contentos de tener un lugar que va a ser de nosotros y vamos a estar felices siempre, acá los niños ya están contentos”.