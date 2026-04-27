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27 de abril de 2026

SEGURIDAD ALIMENTARIA: DIEZ FAMILIAS DE PUNTA ARENAS IMPULSAN HUERTO COMUNITARIO CON APOYO ESTATAL

​Iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia promueve la seguridad alimentaria, el trabajo colaborativo y la autonomía en la producción de alimentos.

Seguridad Alimentaria 1
Diez familias de la comuna de Punta Arenas fueron seleccionadas para participar en el programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria, iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene como objetivo fortalecer la producción de alimentos saludables a nivel local, mediante el financiamiento de tecnologías y la entrega de asesorías técnicas especializadas.

El programa está dirigido a familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, con el objetivo de fortalecer la autonomía alimentaria mediante la incorporación de soluciones para la producción, procesamiento, preparación y preservación de alimentos.

El huerto comunitario funciona en dependencias de la Corporación Metodista, organización que ejecuta este programa desde hace dos años, y cuenta con la asistencia técnica del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).
 
El pasado sábado, en este lugar, se reunieron las diez familias para recibir de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, los insumos e indumentaria necesarios para el trabajo del huerto, como buzos, botas, guantes, entre otros.
 
La autoridad señaló que "las familias que fueron seleccionadas en esta versión del programa son lideradas por mujeres, quienes administran la economía del hogar. Por ello, para nuestro Gobierno es de suma importancia entregarles herramientas que impacten de manera significativa en su calidad de vida y en la de sus familias, especialmente en la región de Magallanes, donde la temporada de producción de frutas y hortalizas es limitada. Mediante este programa las familias no sólo aprenderán de técnicas de cultivo para autoabastecerse, sino que además fortalecerán espacios de encuentro, instancias que generan un positivo impacto social en el territorio".
 
Gloria Vera Ruiz, que por segundo año consecutivo es usuaria de este programa, señaló que "estoy muy agradecida de la versión anterior del programa, porque aprendimos muchas cosas, como obtener nuestros propios alimentos en casa, debido a que muchas veces por el problema económico uno no se alimenta de verduras y frutas. Para mí, este programa ha sido muy importante porque he ido aprendiendo muchas cosas, y en esta nueva versión, espero aprender a trabajar en comunidad, algo difícil en este tiempo, y a seguir experimentando con nuevos productos para alimentar a nuestras familias". 
 
Adicionalmente, el programa entrega apoyo y acompañamiento en temáticas de alimentación y nutrición, como una forma de contribuir a mejorar prácticas de consumo de alimentos.
 
A este programa no se postula. Las familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades que resulten priorizadas son contactadas en sus domicilios por el equipo ejecutor del programa, e invitadas a participar.
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