TIERRA DEL FUEGO ABORDA DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA

​Recoger propuestas, identificar brechas y conocer las necesidades del territorio fueron parte de los objetivos de una jornada de trabajo desarrollada en Tierra del Fuego junto a alcaldes, gremios y operadores turísticos de Porvenir y Timaukel.



La actividad contó con la participación del Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke; la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena; el Director Regional de Corfo, Javier Romero; y la directora subrogante de Sernatur Magallanes.



Durante la jornada se realizaron encuentros con los alcaldes de Primavera, Porvenir y Timaukel, además de reuniones con representantes de la Cámara de Turismo de Porvenir y operadores turísticos de Timaukel, quienes plantearon sus principales inquietudes y oportunidades para el desarrollo de la actividad turística en la provincia.



El Seremi de Economía, Francisco Birke, destacó la instancia de diálogo desarrollada durante la visita. "Hoy tuvimos una jornada muy importante, muy interesante junto a autoridades de la provincia de Tierra del Fuego. Primero nos reunimos con los alcaldes de Primavera, de Porvenir y de Timaukel. Con ellos pudimos conversar temas de interés de la isla de Tierra del Fuego. Y luego tuvimos una reunión con algunos gremios de turismo de Timaukel principalmente, donde se abordaron temas en común que tenemos para desarrollar, potenciar y estar preparados para poder darle auge a los focos importantes de turismo que hay para desarrollar acá en la región".



Por su parte, la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, relevó el trabajo realizado junto a los municipios y actores productivos de la provincia. "Un día muy intenso junto al Seremi de Economía, al director de Corfo, a la directora subrogante de Turismo, en una grata jornada donde convocamos los alcaldes para ver la visión que ellos tienen respecto a sus comunas, de todas las actividades productivas que ellos puedan presentar".



En tanto, el Director Regional de Corfo, Javier Romero, valoró la información levantada durante los encuentros con el sector turístico. "Fue una jornada muy provechosa. Tuvimos una reunión muy breve con la Cámara de Turismo de Porvenir, donde nos hicieron llegar sus inquietudes, sus falencias, dónde quieren mejorar, cómo les podemos ayudar. Y después más tarde una reunión con la Cámara de Turismo de Timaukel, una reunión muy provechosa donde hubo cerca de 14 operadores, donde nos expusieron varias brechas que son las que ellos ven que hay que solucionar".



La jornada permitió recoger antecedentes y visiones desde los distintos territorios de la provincia, insumos que contribuirán al trabajo que se desarrolla para fortalecer la actividad turística y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo para Tierra del Fuego.



