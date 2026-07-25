SEREMI DESTACA EL VALOR DEL PATRIMONIO MINERO Y LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL SECTOR EN MAGALLANES

El seremi de Minería de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Óscar Basualdo Trujillo, participó en una nueva edición de Ojo con la Cultura, donde abordó el vínculo entre la actividad minera y la identidad regional, además de presentar las principales iniciativas que impulsa la cartera para fortalecer el desarrollo del sector. Durante la conversación en Polar Comunicaciones, destacó la importancia de rescatar la historia minera como parte del patrimonio de Magallanes.

Basualdo explicó que la región cuenta con una importante diversidad de recursos minerales, entre ellos carbón, cobre, oro, caliza, petróleo y gas, además de un alto número de concesiones de exploración y explotación. En ese contexto, señaló que actualmente se trabaja en una agenda regional que contempla la actualización de la guía geológica de Magallanes, la elaboración de un libro sobre la historia minera regional y diversas actividades programadas para el Mes de la Minería.

El seremi también puso énfasis en la formalización de la pequeña minería, especialmente en Tierra del Fuego, destacando las gestiones para facilitar la tramitación de proyectos, impulsar la asociatividad gremial y avanzar en la instalación de un poder comprador de oro en la región mediante un trabajo conjunto con ENAMI y la Universidad de Magallanes. A su juicio, estas medidas permitirán fortalecer la actividad y generar mayores oportunidades para los pequeños productores.

Finalmente, Basualdo resaltó que la minería forma parte de la historia económica y social de Magallanes, recordando el papel que desempeñó la industria del carbón en el desarrollo regional y en la vida de miles de familias. En Ojo con la Cultura, transmitido por Polar Comunicaciones, sostuvo que preservar esa memoria resulta fundamental para comprender el presente y proyectar el futuro del sector minero en la región.





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