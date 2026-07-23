KATHLEEN PRELLER GONZÁLEZ PRESENTÓ SU CANDIDATURA A MISS MUNDO CHILE Y DESTACÓ SU VÍNCULO CON MAGALLANES

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La candidata a Miss Mundo Chile, Kathleen Preller González, participó en una nueva edición de Almorzando con Checho, donde compartió parte de su historia personal, familiar y profesional, además de los desafíos que asumirá en el marco del certamen nacional.

Durante la conversación, recordó que desde pequeña ha estado vinculada a la música, especialmente al piano, instrumento que comenzó a tocar a los 5 años como parte de una terapia kinesiológica tras sufrir fracturas en ambos brazos. Con el tiempo, esa experiencia se transformó en una pasión por la música clásica y en una habilidad que continúa desarrollando.

Preller también repasó su etapa escolar en el Liceo María Auxiliadora, donde cursó desde primero básico hasta cuarto medio y fue abanderada durante tercero y cuarto medio. Posteriormente ingresó a la Universidad de Magallanes, donde estudió Enfermería, carrera que completó entre los 17 y 22 años.

La candidata destacó el rol fundamental de su familia en su formación, especialmente de su madre, sus abuelos y hermanos. También recordó sus raíces familiares ligadas al barrio Prat y a una tradición de almacén familiar en calle Zenteno, sector donde vivió parte importante de su historia familiar.

Respecto de su candidatura, explicó que anteriormente había recibido la invitación para representar a la región, pero decidió priorizar sus estudios universitarios. Este año, señaló, asumió el desafío convencida de sus capacidades para representar a Magallanes en Miss Mundo Chile.

Adelantó que como parte del certamen deberá desarrollar un proyecto social, por lo que valoró la importancia de la difusión y del apoyo regional. Este está en desarrollo y prontamente lo dará a conocer.

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Además, invitó a participar en una actividad para personas mayores en Zona Franca y destacó el trabajo del refugio animal “Marcando Huellas”, impulsado por Martina, una joven que rescata animales y busca hogares temporales o definitivos para ellos.

La candidata estuvo acompañada por parte de su equipo, entre ellos Carol Drpic, Miss Mundo Chile 2021, quien la prepara en pasarela, y Sebastián Vázquez, encargado de parte del material visual de su candidatura.









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