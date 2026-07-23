23 de julio de 2026
KATHLEEN PRELLER GONZÁLEZ PRESENTÓ SU CANDIDATURA A MISS MUNDO CHILE Y DESTACÓ SU VÍNCULO CON MAGALLANES
Almorzando con Checho
La candidata a Miss Mundo Chile, Kathleen Preller González, participó en una nueva edición de Almorzando con Checho, donde compartió parte de su historia personal, familiar y profesional, además de los desafíos que asumirá en el marco del certamen nacional.
Durante la conversación, recordó que desde pequeña ha estado vinculada a la música, especialmente al piano, instrumento que comenzó a tocar a los 5 años como parte de una terapia kinesiológica tras sufrir fracturas en ambos brazos. Con el tiempo, esa experiencia se transformó en una pasión por la música clásica y en una habilidad que continúa desarrollando.
Preller también repasó su etapa escolar en el Liceo María Auxiliadora, donde cursó desde primero básico hasta cuarto medio y fue abanderada durante tercero y cuarto medio. Posteriormente ingresó a la Universidad de Magallanes, donde estudió Enfermería, carrera que completó entre los 17 y 22 años.
La candidata destacó el rol fundamental de su familia en su formación, especialmente de su madre, sus abuelos y hermanos. También recordó sus raíces familiares ligadas al barrio Prat y a una tradición de almacén familiar en calle Zenteno, sector donde vivió parte importante de su historia familiar.
Respecto de su candidatura, explicó que anteriormente había recibido la invitación para representar a la región, pero decidió priorizar sus estudios universitarios. Este año, señaló, asumió el desafío convencida de sus capacidades para representar a Magallanes en Miss Mundo Chile.
Adelantó que como parte del certamen deberá desarrollar un proyecto social, por lo que valoró la importancia de la difusión y del apoyo regional. Este está en desarrollo y prontamente lo dará a conocer.
Además, invitó a participar en una actividad para personas mayores en Zona Franca y destacó el trabajo del refugio animal “Marcando Huellas”, impulsado por Martina, una joven que rescata animales y busca hogares temporales o definitivos para ellos.
La candidata estuvo acompañada por parte de su equipo, entre ellos Carol Drpic, Miss Mundo Chile 2021, quien la prepara en pasarela, y Sebastián Vázquez, encargado de parte del material visual de su candidatura.
La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.
La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.